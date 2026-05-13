Embajada Da Consejos para Tramitar Visa de EUA: Estos Requisitos Son Indispensables

¿Estás interesado en tramitar la visa de Estados Unidos de América (EUA)? ¡Toma nota! La Embajada de ese país en México compartió una guía paso a paso sobre el proceso, así como otros datos que debes conocer si tienes en mente un viaje a territorio estadounidense.

De acuerdo con el portal web del Departamento de Estado, los ciudadanos extranjeros que deseen visitar el país deben obtener primero la visa.

El tipo de visa, añadió, está definido por la ley de inmigración de Estados Unidos y está relacionado con el propósito del viaje.

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Guía paso a paso

A través de redes sociales, la Embajada de EUA en México compartió una guía paso a paso para tramitar la visa:

Paso 1: Determina el Tipo de Visa

Identifica qué tipo de visa necesitas según el propósito de tu viaje.

Revisa los diferentes tipos de visa en la página web.

Paso 2: Completa el Formulario DS-160

Accede al formulario en línea DS-160.

Completa toda la información requerida con precisión.

Asegúrate de completar la solicitud.

Paso 3: Crear tu cuenta en la página de citas

Crea un registro con los datos de tu DS-160.

Paso 4: Paga la Tarifa de Solicitud

La tarifa varía según el tipo de visa.

Conserva el recibo de pago para tu cita.

Paso 5: Agenda tu Cita

Necesitarás programar dos citas:

Centro de Atención al Solicitante (CAS): Para toma de datos biométricos.

Embajada o Consulado: Para la entrevista consular.

Paso 6: Prepara tu Documentación

Pasaporte válido (mínimo 6 meses de vigencia).

Página de confirmación del DS-160.

Recibo de pago.

Documentos de soporte (carta de invitación, estados financieros, etc.).

Paso 7: Asiste a tu Cita en el CAS

Llega puntualmente.

Proporciona tus documentos.

Toma de biométricos.

Paso 8: Entrevista Consular

Sé puntual.

Responde las preguntas con honestidad y claridad.

Deberán presentarse físicamente TODOS los que estén solicitando visa, sin importar su edad.

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Consejos de la Embajada

Finalmente, la embajada estadounidense también compartió consejos importantes, entre los que destacan solicitar la visa con suficiente anticipación

Además de ser honestos en toda la documentación; prepararse para explicar el motivo del viaje y estar pendiente de los medios de contacto, ya que la embajada podría comunicarse con la persona solicitante.

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Con información de N+.

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