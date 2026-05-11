Sangre En la Orina Puede Ser Señal de Cáncer: Experta Pide No Restar Importancia a Estos Signos

Expertos del sector salud pidieron no restar importancia ni normalizar signos como la sangre en la orina, pues ésta es una de las principales señales de alerta del cáncer de vejiga, aunque aparezca una sola vez y sin ningún otro síntoma.

Por ello, llamaron a la ciudadanía a no atribuir estas situaciones a infecciones u otras causas sin haber pasado antes por la consulta del especialista.

Cáncer de vejiga

De acuerdo con la Asociación Española de Urología (AEU), el cáncer de vejiga es uno de los diez tumores más diagnosticados en el mundo.

Sin embargo, en las mujeres los síntomas iniciales pueden confundirse con infecciones urinarias o con otros procesos, lo que puede provocar un retraso en la derivación al especialista y con ello tener un diagnóstico tardío.

En España, este 2026 se han diagnosticado 23 mil 929 nuevos casos de cáncer de vejiga, con una mayor incidencia en los varones (19 mil 496 nuevos diagnósticos) que en las mujeres (4 mil 433), según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

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Síntomas

El síntoma principal del cáncer de vejiga es la hematuria, la sangre en la orina, y puede aparecer también escozor o dolor al orinar, así como el aumento de la frecuencia urinaria, entre otros.

Por eso, la AEU advirtió que no hay que normalizar estos signos ni restarles importancia; tampoco se deben atribuir a infecciones u otras causas sin una valoración urológica previa.

“La presencia de sangre en la orina debe estudiarse siempre. Aunque no implica necesariamente un cáncer de vejiga, obliga a realizar los estudios de diagnóstico necesarios para descartarlo”, dijo Carmen González Enguita, presidenta de la asociación.

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Diagnóstico temprano

La experta además hizo énfasis en que el diagnóstico temprano puede cambiar “de forma decisiva” la evolución del tumor y, “en muchos casos”, permite tratamientos “menos agresivos y mayores probabilidades de conservar la vejiga”.

Por otra parte, sobre los factores de riesgo, se señalaron los siguientes:

Tabaco : Las personas fumadoras tienen tres veces más riesgo de desarrollarlo. El tabaco no solo daña el aparato respiratorio a través del humo, sino también a la vejiga, porque muchos de los compuestos carcinógenos del cigarrillo se absorben y eliminan por la orina. Entran en contacto durante largo tiempo con el urotelio, lo que favorece la transformación maligna de las células.

: Las personas fumadoras tienen tres veces más riesgo de desarrollarlo. El tabaco no solo daña el aparato respiratorio a través del humo, sino también a la vejiga, porque muchos de los compuestos carcinógenos del cigarrillo se absorben y eliminan por la orina. Entran en contacto durante largo tiempo con el urotelio, lo que favorece la transformación maligna de las células. La exposición ocupacional a determinadas sustancias químicas de uso industrial

de uso industrial La ciclofosfamida y la esquistosomiasis (una enfermedad parasitaria) en zonas endémicas son otros factores de riesgo.

La Sociedad Española de Oncología Médica añadió que algunos estudios también han asociado la infección por el virus del papiloma humano (VPH) y algunos casos de cáncer de vejiga, aunque “sigue siendo objeto de investigación”.

Tratamiento del cáncer de vejiga

De acuerdo con dicha organización, la inmunoterapia y los anticuerpos conjugados han marcado para los oncólogos “un antes y un después” en este cáncer.

Los oncólogos destacan el tratamiento perioperatorio con enfortumab vedotina y pembrolizumab como las “novedades más relevantes” con datos “positivos”, tanto en pacientes que no son candidatos a quimioterapia como los que sí lo son.

Además, la monitorización de ADN tumoral circulante (ctDNA) y las nuevas dianas terapéuticas, como HER2, “refuerzan el avance hacia una oncología más personalizada”.

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Con información de EFE.

spb