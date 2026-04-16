México Envejece Rápido: Ya hay Más de 32 Millones de Personas Mayores de 50 Años

En México, el envejecimiento de la población ya no es una proyección lejana, sino una realidad que avanza con rapidez en todo el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), actualmente hay más de 32 millones de personas de 50 años y más, una cifra que evidencia un cambio profundo en la estructura demográfica nacional. Este fenómeno ocurre mientras cada vez nacen menos bebés, lo que podría traer consecuencias económicas, sociales y de salud en los próximos años.

Un país que envejece más rápido de lo esperado

El crecimiento de la población mayor de 50 años en México no es un dato aislado. Representa un giro histórico en el comportamiento demográfico del país. Del total de este grupo, el 52.8% son mujeres y el 47.2% hombres, lo que refleja además una mayor longevidad femenina.

El doctor Mauricio Rodríguez, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, explicó el contexto de este fenómeno global que ahora impacta con fuerza a México.

“Es un proceso que todos los países hemos estado experimentando: una reducción de la fecundidad y un envejecimiento gradual”.

Este cambio implica nuevos retos para el sistema de salud, las pensiones y la economía, ya que habrá menos personas jóvenes para sostener a una población mayor en crecimiento.

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Vivir más años no significa vivir mejor

Aunque la esperanza de vida en México ha aumentado, esto no garantiza una mejor calidad de vida para millones de personas mayores. De hecho, las enfermedades crónicas están creciendo de manera alarmante.

Según la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento, la hipertensión y la diabetes se han convertido en dos de los principales problemas de salud en este sector de la población. Estas enfermedades requieren atención constante, medicamentos y seguimiento médico, lo que representa una carga tanto para las familias como para el sistema de salud.

El doctor Mauricio Rodríguez detalló la magnitud del problema en términos de salud pública.

“El 48% de las mujeres han sido diagnosticadas con hipertensión. En el caso de la diabetes, afecta al 28.7% de las mujeres y al 21.8% de los hombres”.

A pesar de que más personas buscan atención médica, el acceso a servicios de salud integrales sigue siendo insuficiente, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas.

¿Por qué cada vez nacen menos bebés en México?

La caída en la natalidad en México responde a una combinación de factores sociales, económicos y culturales que han transformado las decisiones de vida de las nuevas generaciones.

Hoy, las mujeres tienen mayor acceso a la educación y al mercado laboral, lo que ha llevado a que muchas decidan posponer la maternidad. Este cambio también se refleja en la edad en la que se tienen hijos.

El doctor Mauricio Rodríguez explicó cómo ha cambiado este patrón en los últimos años.

“En los últimos años lo que observamos es que la mayor tasa de fecundidad se tiene entre los 25 y los 29, entonces vemos esta postergación de la maternidad”.

Además, existen obstáculos importantes que influyen en esta decisión, como los bajos ingresos, las largas jornadas laborales, la dificultad para adquirir vivienda y la falta de estabilidad económica.

Las tasas de fecundidad también varían según el contexto social. Son más bajas entre mujeres con mayor nivel educativo, mientras que aumentan en zonas rurales o entre mujeres sin acceso a la educación.

El peso invisible del cuidado sigue recayendo en las mujeres

Uno de los factores menos visibles, pero más determinantes en esta transformación, es el sistema de cuidados en México. En la mayoría de los hogares, la responsabilidad de cuidar a niños, adultos mayores o personas con discapacidad recae casi exclusivamente en las mujeres.

El doctor Mauricio Rodríguez explicó cómo se distribuye esta carga dentro de los hogares mexicanos y por qué es un elemento clave en las decisiones reproductivas.

“Cuando preguntamos quién es la persona cuidadora principal dentro del hogar, en el 89%, casi el 90%, la persona cuidadora principal es una mujer”.

Esta realidad implica que muchas mujeres no solo postergan la maternidad, sino que también enfrentan una doble o triple carga: trabajan, cuidan y, en muchos casos, lo hacen sin apoyo económico ni políticas públicas suficientes.

El mismo especialista detalló cómo esta dinámica se reproduce dentro de las familias.

“Entonces, eran las mujeres, las madres, seguidas de las abuelas. Están brindando cuidados tanto a sus hijas e hijos, como a las personas mayores en los hogares”.

Este escenario plantea un desafío urgente para el país: sin cambios estructurales en el sistema de cuidados, la desigualdad de género y la baja natalidad podrían intensificarse aún más en los próximos años.

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