Adultos Mayores Ahora Ven Menos TV: Estudio Dice a Qué Dedican Más su Tiempo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy 8 de abril de 2026 los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento (ENASEM), que revela cómo viven los adultos mayores, qué enfermedades padecen y las actividades que realizan.

La ENASEM se realiza en coordinación con el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, en San Antonio (UT Health SA).

El estudio longitudinal da seguimiento a un grupo de personas de 50 años y más desde 2001 y hasta su fallecimiento, para obtener información información que permita caracterizar y analizar el proceso de envejecimiento, el impacto de las enfermedades y la prevalencia de limitaciones en la realización de actividades en las personas adultas mayores en México.

Video: Alertan Sobre Impacto de la Inactividad en Adultos Mayores

¿A qué se dedican los adultos mayores?

Los resultados que el INEGI reveló este miércoles muestran cuáles son las principales actividades a las que los adultos mayores dedican sus días.

El estudio muestra que los adultos mayores ahora ven menos televisión y, en cambio, usan más el teléfono para hablar, enviar mensajes o usar internet.

Del total de personas de 50 años y más, 68% era casada o estaba en unión libre y 15.4% era viuda.

Noticia relacionada: ¿Se Puede Retirar Dinero en Otros Bancos Sin la Tarjeta Bienestar? Opciones para Cobrar Apoyo

Por otra parte, 9.3% afirmó tener al menos una limitación para realizar actividades instrumentales de vida diaria, como hacer compras, preparar alimentos o manejar el dinero.

84.6% Actividades relacionadas con la comunicación digital (hablar por teléfono, enviar mensajes o usar internet).

84% Ver televisión

61.5% Realizar mantenimiento o reparaciones del hogar

42.7% Leer libros, revistas o periódicos.

23.9% Hacer crucigramas o juegos de números.

21.9% Cuidar a menores de 12 años.

19.6% Jugar juegos de mesa.

18.4% Cuidar a una persona adulta enferma o con discapacidad.

Cabe destacar que en 2012, 90.1% de adultos mayores tenía como actividad principal ver televisión y esto disminuyó a 84%. En cambio, en el mismo periodo de tiempo, hablar por teléfono, enviar mensajes o usar internet subió de 69.3% a 84.6%.

Las enfermedades que ‘persiguen’ a la vejez en México

La ENASEM reveló cómo la diabetes e hipertensión son las enfermedades prevalentes en adultos mayores, especialmente conforme cumplen más años.

La diabetes avanzó en más de diez puntos al pasar de 16% en 2012 a 28.1%, en 2024.

Por su parte, la hipertensión pasó de 52.6% en 2012 a 56.2% en 2024, en mujeres de 60 años y más. Con respecto a los hombres en el mismo rango de edad, el padecimiento aumentó de 35.7% a 40.6% en igual periodo de tiempo.

Historias recomendadas: