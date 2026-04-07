Tarjeta INAPAM, con Buenas Noticias: Estos Adultos Mayores Recibirán Utlidades 2026; Requisitos

En los próximos días, millones de personas recibirán un depósito extra como parte del reparto de utilidades 2026, también conocido como PTU. Entre las y los afortunados que tienen este derecho están algunos adultos mayores que cuentan con su Tarjeta INAPAM. En N+ te explicamos quiénes son y cuáles son los requisitos para recibir utilidades.

Las dudas que rondan la entrega de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) han incrementado en los últimos días: desde quiénes serán los primeros en recibir este pago hasta la fecha límite de su depósito. Ahora, los tarjetahabientes también buscan esclarecer si es un derecho generalizado o qué deben hacer para asegurar esta entrega especial.

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¿Quiénes reciben utilidades con Tarjeta INAPAM 2026?

Ahora que ha empezado el periodo de reparto de utilidades 2026, adultos mayores que cuentan con su credencial de INAPAM también se verán beneficiados con este pago que, aparentemente, es extra, pero se trata de un derecho contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Los adultos mayores de 60 años que cuentan con su credencial del INAPAM podrán recibir el pago de utilidades en 2026 si están incorporados al programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores o si estuvieron durante al menos 60 días durante el año fiscal anterior, es decir, durante el 2025.

Como única excepción, el reparto no es obligatorio para empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento; al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; a empresas cuyo capital sea menor al que fija la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, y a instituciones de asistencia privada que realicen acciones con fines humanitarios de asistencia, por lo que si el adulto mayor laboró en alguna de las mencionadas entidades, no recibirá su pago de utilidades.

Te recordamos que las fechas de reparto de PTU dependen de la entidad jurídica de tu empleador:

Personas Morales (Empresas): Del 1 de abril al 30 de mayo.

Del 1 de abril al 30 de mayo. Personas Físicas (Patrón): Del 1 de mayo al 29 de junio.

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