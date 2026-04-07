Artemis II Ya Tiene Moneda Conmemorativa que Brilla en la Oscuridad: Cuánto Vale y Dónde Comprar

Cuatro astronautas a bordo de la nave Orion realizan el primer sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna. Lo que ha convertido esta misión de la NASA en un hecho histórico alrededor del mundo. Y para conmemorarlo se acuñó una moneda de Artemis II que brilla en la oscuridad, por lo que en N+ te decimos cuándo sale y cuánto cuesta comprarla.

La misión que despegó el pasado 1 de abril del Centro Espacial Kennedy, ubicado en Florida, Estados Unidos, tiene proyectado hacer un viaje de 10 días de duración alrededor de la Luna, con lo que se convertiría en el primer vuelo tripulado hacia el Satélite Terrestre en más de 50 años.

De hecho, las imágenes que han compartido los astronautas del lado oscuro de la Luna se han viralizado, incluso tuvieron la oportunidad de observar un eclipse. Así que en una nota previa ya te adelantamos, ¿qué sigue para los tripulantes de Orion.

Esta nave espacial ha servido como vehículo de exploración para transportar y abastecer a la tripulación en su misión hacia la Luna, así como traerlos de regreso a la Tierra sanos y salvos.

Video: ¿Qué Sigue para la Misión Artemis II?

¿Dónde comprar la Moneda Conmemorativa de Artemis II que brilla en la oscuridad y cuánto vale?

Ahora bien, volviendo a la idea principal, una moneda conmemorativa de la Misión de la NASA hacia la Luna fue lanzada en Canadá en abril de 2026.

La Casa de Moneda de Canadá (Royal Canadian Mint) dio a conocer el ejemplar de plata fina de 1 onza que acuñó con motivo del lanzamiento de Artemis II. Esto debido a que uno de los cuatro astronautas en la misión es de origen canadiense, lo que significa que este país de Norteamérica se convierte en el segundo país en tener un astronauta sobrevolando alrededor de la Luna.

En su página web, la Casa de Moneda explica que esta moneda pretende reflejar la importancia de la Misión de una manera divertida y atractiva, al lograr que al reverso de la moneda algunos de los colores adquieran un tinte brillante bajo la luz ultravioleta.

Se trata de la única entidad autorizada para vender y distribuir una de las 7,500 unidades conmemorativas acuñadas, cuyo costo es de 279.25 dólares canadienses (CAD), es decir, alrededor de 3,547 pesos mexicanos.

Aparentemente la adquisición de la moneda, cuyo valor nominal es de 20 (CAD, dólares canadienses por sus siglas en inglés) se hace bajo pedido, y se espera que sea enviada a los compradores a partir del 13 de julio de 2026.

¿Cómo es la moneda de Artemis II que brilla en la oscuridad? Características

En condiciones de eliminación normales, la moneda de plata de 1 onza y 99,99% por ciento de pureza, completamente grabada, presenta el retrato de un astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), con la Luna de Fondo.

La moneda fue diseñada por la artista canadiense Pandora Young, quien representó al astronauta de CSA, con el traje Orion Survival System, de color naranja con ribetes azules y la bandera canadiense en el hombro.

Mientras que bajo la luz ultravioleta, revela la escena iluminada por el resplandor lunar, en tanto que la Tierra se refleja en el visor del astronauta.

En el anverso se presenta una efigie de Carlos III de Reino Unido, obra del artista canadiense Steven Rosati.

Ésta se entrega en un estuche tipo concha con caja de belleza negra y una linterna de luz negra, para revelar los detalles ocultos de la moneda.

Video: Momento Histórico de Artemis II: Rompe Récord de Distancia en Día 7 de Misión

¿Quién es el astronauta canadiense que viaja a bordo de Artemis II de la NASA?

Tal como te adelantamos, Jeremy Hansen, es un astronauta de la Agencia Espacial Canadiense y uno de los cuatro tripulantes de Artemis II.

Hansen se convierte en el primer canadiense en orbitar la Luna, en la misión de casi 10 días de duración. Canadá obtuvo su lugar en la Misión de la NASA gracias a la contribución del brazo robótico "Canadarm3" a la estación espacial Gateway, que orbita la Luna.

Jeremy Hansen nació el 27 de enero de 1976 en London, Ontario, Canadá. Fue en 2023 cuando fue asignado a esta misión para orbitar al satélite terrestre.

Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense y uno de los cuatro tripulantes de Artemis II. Foto: NASA

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