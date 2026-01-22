¿Cómo Será la Misión Artemis II y Cuántos Días Durará? Esto Buscan los Astronautas en la Luna

Emoción y grandes expectativas ha despertado la Misión Artemis II de la NASA, en la que cuatro astronautas viajarán a bordo de una nave espacial a la Luna y de regreso. Por lo que en N+ te adelantamos cómo será y cuántos días durará este recorrido espacial.

La NASA advierte que este vuelo es otro paso hacia las misiones tripuladas a la superficie lunar y ayudará a la agencia a prepararse hacia el futuro con astronautas que lleguen a Marte.

Por lo que ya te adelantamos: cuándo sale a la luna la Misión Artemis, así como en qué zona del satélite alunizará la Misión Artemis en la que viajan los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA Jeremy Hansen.

Aunque no serán los únicos. Sí, la NASA lanzó una invitación para que las personas envíen su nombre a la luna. Los nombres que se reciban serán enviados en una memoria USB que volará dentro de Orion, cuando sea lanzada la misión.

¿Cómo será la Misión Artemis II de la NASA y cuánto durará?

Si te consideras un amante del espacio y eres seguidor de las misiones de la NASA, debes saber que Artemis II tendrá una duración aproximada de 10 días, tras despegar del Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy.

Se prevé que sea el próximo 6 de febrero de 2026 cuando despegue desde la agencia en Florida, aunque la ventana se mantiene abierta hasta abril de este año.

El encendido de motores para la maniobra de inyección translunar enviará a los astronautas en un viaje de ida de cuatro días alrededor del lado lejano de la Luna. De hecho, el recorrido de la nave Orion tendrá un patrón en forma de ocho, que se extenderá por más de 370 mil kilómetros de distancia de la Tierra.

Además, la NASA dio a conocer que varias cargas útiles volarán a bordo de Artemis II con el objetivo de ampliar los conocimientos que se tienen sobre la radiación espacial, la salud y el comportamiento de los humanos que viajan a bordo.

Se prevé que a su regreso a la Tierra, Orion hará una reentrada a la Tierra a toda velocidad para acuatizar en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. Ahí, un equipo de recuperación de la NASA y el Departamento de Defensa rescatará la tripulación y recuperará la nave espacial.

¿Qué buscan en la Luna los astronautas a bordo de la Misión Artemis II?

Tanto Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch como Jeremy Hansen tienen un objetivo muy específico: sentar las bases para las futuras misiones tripuladas a Marte, al explorar la región del Polo Sur de la Luna.

En la página de la NASA se detalla que no sólo será la primera tripulación que pondrá a prueba la nave espacial Orion en el espacio, sino que llevará a cabo investigaciones científicas que darán forma a las futuras misiones al espacio profundo.

En palabras del líder de la Ciencia Lunar de Artemis II en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, Kelsey Young: "es una oportunidad para que los astronautas pongan en práctica destrezas científicas lunares (...) para que los científicos y los ingenieros en el control de la misión colaboren en tiempo real durante las operaciones".

Dado que explorará el lado oculto de la Luna, la tripulación analizará y fotografiará las características geológicas de la superficie, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava.

Aunque deberán de poner en práctica los conocimientos del aula, porque deben describir los matices, texturas y colores de las características de la superficie lunar. Al tiempo que recolectarán muestras de rocas para análisis en laboratorios terrestres, y montarán instrumentos para investigar las propiedades y recursos lunares.

¿Qué pasará con los astronautas mientras estén a bordo de Artemis II?

Mientras los astronautas recopilan información para traer a la Tierra, también se guardarán datos sobre los efectos del entorno espacial en su salud y desempeño.

De modo que deberán almacenar su saliva y colocarse monitores de muñeca que rastreen su movimiento y sueño, que ofrezcan datos esenciales para el programa de Investigación sobre seres humanos.

Y sí, sus cuerpos también serán objeto de estudio. La NASA compartió que recopilarán un conjunto estandarizado de mediciones que abarcan distintos sistemas fisiológicos para saber cómo afectan estos vuelos espaciales, como Artemis II, al cuerpo humano.

Es importante porque investigadores anteriores han demostrado que este tipo de misiones pueden debilitar el sistema inmunitario, reactivar virus inactivos en los astronautas y poner en riesgo la salud de la tripulación.

