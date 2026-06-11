Bendice el Papa León XIV la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Familia

En Barcelona, la misa de bendición de la torre de Jesús de la basílica de la Sagrada Familia por el papa León XIV concluyó con un espectáculo nocturno de luces.

La cruz en su cúspide, a 172.5 metros de altura, ya ilumina en cuatro direcciones la ciudad catalana, tal como imaginó el arquitecto Antonio Gaudí hace siglo y medio.

El papa León XIV presidió una histórica celebración en la basílica de la Sagrada Familia en el día en el que se cumplen cien años de la muerte de Antonio Gaudi al que calificara de arquitecto ardiente de fe.

El Papa exaltó su simbolismo al afirmar que, así como la Iglesia continúa creciendo piedra a piedra, también la vida cristiana es una obra abierta que Dios realiza con la ayuda de cada persona.

El Pontífice que bendijo la torre de Jesucristo la más alta de la Sagrada Familia afirmó que la ahora iglesia más alta del mundo tiene que guiar los pasos del pueblo de Dios que peregrina en España con la cruz que ilumina el camino.

“Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo pues ser humano, ser cristiano no consiste en no equivocarse sino en crecer en la capacidad de convertirse”, indicó el papa León XIV.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Papa León XIV Bendice Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona

Llamado en favor de la vida

En el curso de una ceremonia solemne a la que asistieron los reyes de España y las máximas autoridades del país, León XIV lanzó un apremiante llamado en favor de la vida y de la paz.

“Queridos hermanos no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”

Cárcel de Brians

Por la mañana el Papa visitó la cárcel de Brians en la que ante 80 detenidos afirmó que Dios no juzga y no abandona a nadie.

“No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Es una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento y que nos recuerda como su amor misericordioso está siempre por encima de cuanto bien o mal hayamos hecho”

Abadía de Montserrat

La última etapa de la mañana fue en la Abadía de Montserrat el corazón cristiano de Cataluña.

El Papa afirmó que la Virgen de Montserrat que detiene en sus manos la esfera del mundo. Nos pide que nos reconozcamos todos hermanos y hermanas, un mundo en donde todos tengan cabida, nadie sea excluido y la comunión triunfe sobre toda división.

Al volver de Montserrat el Papa visitó la iglesia de San Agustín donde rezó, un niño de 6 años le preguntó si quería ser Papa.

“La que ya contesté es no quería ser Papa ni como joven ni como viejo, pero cuando el Señor llama hay que decir sí”

También le preguntó si le gusta el fútbol a lo que él Papa contestó que en Perú jugó en defensa porque no era un gran goleador.

Con información de Valentina Alazraki

LECQ