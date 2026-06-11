Bendice el Papa León XIV la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Familia

La cruz en su cúspide, a 172.5 metros de altura, ilumina ya en cuatro direcciones la ciudad de Barcelona, como lo imaginó el arquitecto Antonio Gaudí

La misa de bendición de la torre de Jesús de la basílica de la Sagrada Familia por el papa León XIV concluyó con un espectáculo de luces.Foto: Reuters

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Con la bendición del Papa León XIV, la Torre de Jesús en la Sagrada Familia brilla sobre Barcelona. Un evento que celebra la fe y el legado de Gaudí. Conoce los detalles.

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