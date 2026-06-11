Comandante Iraní Amenaza Convertir Medio Oriente en un Infierno por Ofensiva de EUA

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, dijo este jueves 11 de junio que convertirán Medio Oriente en un "infierno" para Estados Unidos, en medio de nuevos ataques entre el país norteamericano y la nación persa en la región.

"¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes", apuntó Mousavi en respuesta a la "agresión estadounidense", recoge el medio iraní Press Tv.

El Ejército estadounidense lanzó nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" de la República Islámica a las 17:00 hora local de Washington el miércoles, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, respondió con el lanzamiento de drones y misiles contra bases de Estados Unidos en Baréin, Kuwait y Jordania la madrugada del jueves, informó la agencia de noticias Fars.

Bloqueo del paso energético clave

En medio de los ataques, el Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar la vía, clave para el comercio global de crudo.

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Algo que negó Estados Unidos, al asegurar que los buques comerciales siguen cruzando Ormuz.

"Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", dijo el CENTCOM en un breve comunicado.

Pese a que Washington y Teherán se encuentran debatiendo un acuerdo de paz a través de países mediadores como Pakistán, esta semana se han sucedido los ataques, que Estados Unidos justificó primero por el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz el martes.

ASJ