Comandante Iraní Amenaza Convertir Medio Oriente en un Infierno por Ofensiva de EUA

El mando militar responsable de operaciones con misiles dijo que responderán a los ataques estadounidenses

IránEl mando militar dijo que no se puede convertir el estrecho de Ormuz en un lugar inseguro. Foto: Reuters.

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Crisis en el Golfo: Irán y EUA intercambian ataques. El estrecho de Ormuz, clave para el petróleo, en el centro del conflicto. ¿Habrá solución pacífica?

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