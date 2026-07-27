Genevieve Es Huracán Categoría 5 en el Pacífico: ¿Cuál es Su Trayectoria?

Los meteorólogos informaron que Genevieve se convirtió en un poderoso huracán de categoría 5 la madrugada de este lunes, el primero en la región del Pacífico oriental en dos años.

Se espera que el huracán permanezca mar adentro, en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa de México.

A las 3:00 horas de este 27 de julio, Genevieve se localizó a 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y sus desprendimientos nubosos incrementan la probabilidad de lluvias en el occidente del país.

Asimismo, registraba vientos máximos sostenidos de 260 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami.

"Genevieve se convierte en el primer huracán de Categoría 5 en el Pacífico Oriental desde Kristy de 2024", indicó el NHC.

Hurricane #Genevieve Advisory 12 (2 AM MST, Mon Jul 27): Genevieve Becomes the First Category 5 Hurricane in the East Pacific Since Kristy of 2024. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) July 27, 2026

El centro de Genevieve se ubicaba unos 855 kilómetros al suroeste de Manzanillo, y avanzaba hacia el noroeste a 20 km/h.

La categoría 5 es la máxima en la escala Saffir-Simpson, capaz de causar la destrucción total de techos y colapso de paredes en casas y edificios, cuando impacta en tierra. Además, sus vientos pueden arrancar árboles de raíz, postes de luz y generar marejadas ciclónicas.

México experimentó la catástrofe de un ciclón de esa magnitud en octubre de 2023, cuando Otis dejó una gran devastación en Acapulco.

¿Cuál es su trayectoria?

El huracán Genevieve continúa alejándose de las costas mexicanas, informó esta madrugada el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El ciclón se desplaza hacia el noroeste y presenta vientos sostenidos de 260 km/h, rachas de hasta 315 km/h y una presión mínima central de 925 hectopascales.

El NHC prevé que el huracán continúe moviéndose entre el oeste-noroeste y el noroeste durante los próximos dos días, con una ligera disminución en su velocidad de desplazamiento.

Aunque este lunes podrían presentarse fluctuaciones en su intensidad, el pronóstico indica que comenzará a debilitarse de forma gradual a partir del martes.

Aunque el fenómeno no representa un riesgo alarmante para el país, el SMN indicó que los desprendimientos nubosos de Genevieve reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional.

🌀El #Huracán #Genevieve se localiza a 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Los desprendimientos nubosos del sistema incrementan la probabilidad de #Lluvias en el occidente de #México. https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/NC8WLFEPDR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 27, 2026

El NHC advirtió que las marejadas generadas por el tifón ya afectan tramos de la costa del suroeste de México y del sur de la península de Baja California, y se extenderán hacia el norte a lo largo de la costa occidental de la península.

Estas condiciones pueden provocar oleaje elevado y corrientes de resaca peligrosas.

Las autoridades no emitieron recomendaciones específicas para la población, debido a la distancia del huracán.

ASJ