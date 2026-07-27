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Genevieve Es Huracán Categoría 5 en el Pacífico: ¿Cuál es Su Trayectoria?

Sus desprendimientos nubosos incrementan la probabilidad de lluvias en el occidente de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional

Huracán GenevieveEl centro de Genevieve se ubicaba unos 855 kilómetros al suroeste de Manzanillo, y avanzaba hacia el noroeste a 20 km/h. Foto: AP.

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¡Alerta! Genevieve es el primer huracán categoría 5 en el Pacífico en dos años. Se espera que su trayectoria sea paralela a la costa de México. ¿Qué significa esto para el occidente del país?

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