Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 27 de Julio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 27 de julio de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

00:42 horas. Se registra circulación intermitente en ambos sentidos de la autopista Tehuacán–Oaxaca, km 9, por atención de un choque por alcance múltiple.

00:32 horas. Se registra un accidente en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del km 206+100.

00:30 horas. Continúa el cierre parcial de la circulación en la carretera México–Tuxpan, km 60, a la altura de Santa María Asunción, Hidalgo, por un accidente vial.

00:19 horas. Continúa la lluvia en el libramiento de Villahermosa.

00:16 horas. Continúa la presencia de manifestantes en ambos sentidos sobre el Puente Sinaloa, en la carretera Guamúchil–Guasave, sin afectación a la circulación.