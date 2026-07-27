Accidentes

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 27 de Julio 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

Carreteras bloqueadasLas autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE. Foto: GN.

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¿Viajas hoy en México? Revisa el estado de las carreteras antes de salir. Bloqueos y accidentes afectan el tránsito. Sigue las recomendaciones de @GN_Carreteras y @CAPUFE para un viaje seguro.

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