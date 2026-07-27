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Muere Daniel Méndez, Alcalde de Huamuxtitlán; Indagan Causas del Deceso

Muere Daniel Méndez, Alcalde de Huamuxtitlán; Indagan Causas del Deceso

HuamuxtitlánLa FGE no detalló las circunstancias del fallecimiento del edil de Movimiento Ciudadanao. Foto: Facebook | Daniel Méndez Flores.

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El alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez, falleció en circunstancias misteriosas. Se investiga si fue un accidente con arma de fuego o algo más. Conoce los detalles de este caso.

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