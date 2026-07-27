Muere Daniel Méndez, Alcalde de Huamuxtitlán; Indagan Causas del Deceso

Daniel Méndez Flores, alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero, murió en circunstancias que no han sido determinadas y la Fiscalía de Guerrero inició investigaciones del caso la noche de este domingo 26 de julio.

El fallecimiento se reportó cerca de la medianoche y versiones preliminares apuntan a que el edil fue víctima de un supuesto accidente con un arma de fuego, pero las autoridades no han brindado mayores detalles.

La dependencia ministerial solo señaló que agentes periciales se movilizaron al municipio enclavado en la región de La Montaña, a unos 215 kilómetros de Chilpancingo, la capital guerrerense.

"La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación con motivo del fallecimiento de Daniel Méndez Flores, presidente municipal de Huamuxtitlán", se informó a las 23:00 horas del domingo.

"Personal de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales se trasladan al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos", se añadió.

Daniel Méndez Flores llegó a la presidencia municipal de Huamuxtitlán abanderado por Movimiento Ciudadano. La fuerza política tampoco ha informado de las causas de la muerte. El dirigente estatal Sergio Montes Carrillo no se pronunció de inmediato al respecto.

Según las leyes locales, Daniel Méndez Flores debería ser sustituido por su suplente en el proceso electoral, Ernesto Méndez Flores, aparentemente, su hermano. Pero podría intervenir el Congreso estatal para elegir al relevo de una terna que enviaría la gobernadora Evelyn Salgado.

¿De qué murió el edil?

Los primeros reportes no han sido confirmados, pero medios locales señalaron que Daniel Méndez Flores manipuló un arma de fuego en el momento en que esta se disparó de forma accidental.

Presuntamente, el impacto le provocó heridas que provocaron su fallecimiento. Sin embargo, se desconoce cómo fue que llegó a esa acción. No se sabe si esto ocurrió en su casa o en otro lugar ni en qué parte del cuerpo se lesionó.

Las versiones señalan que el edil fue llevado al Hospital de Huamuxtitlán para que lo atendieran, pero cuando llegó al centro médico ya no tenía signos vitales.

Por ahora, la fiscalía estatal será la encargada de ofrecer los resultados de las pesquisas, si realmente fue algo circunstancial o se trató de un homicidio.

¿Quién era Daniel Méndez Flores?

Daniel Méndez Flores se postuló por el partido naranja en las elecciones de 2024. Llevaba poco más de un año y medio en el cargo.

Conocido como "Chato", fue electo con 2 mil 969 votos, un 13% más que su competidora de Morena, Rosalba Ramírez García, que obtuvo mil 919 sufragios.

La noche del domingo, tras conocerse su muerte, el ayuntamiento de Tlapa de Comonfort expresó sus condolencias a la familia y destacó la vocación de servicio del emecista.

Méndez Flores no usaba mucho sus redes oficiales. Llegó al puesto en un contexto de violencia y gobernó bajo esa situación.

Horas antes de los comicios en que resultó vencedor, sujetos armados balacearon su casa en la comunidad de Santa Cruz. Pero él y su familia no estaban en ese lugar al momento del ataque, que ocurrió durante la madrugada.

Unos cuatro meses antes fue asesinado el padre de Rosalba Ramírez, su principal rival política en Huamuxtitlán.

Semanas después de que Méndez Flores asumió, fue asesinado su antecesor, el morenista Aurelio Méndez Rosales, quien previamente había sido secuestrado y su chofer dejado sin vida en la carretera de Tlapa – Puebla, donde los interceptaron.

Huamuxtitlán se localiza en los límites de Guerrero con Puebla. En esa región operan Los Ardillos y Los Tlacos, especialmente en el área de La Montaña Alta y La Montaña Baja, donde apenas este 26 de julio fueron desplegados agentes de la Guardia Nacional en 19 comunidades, debido al desplazamiento forzado generado por el asedio de grupos criminales.

ASJ