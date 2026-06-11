IMPI Dice que No Hará Revisiones Aleatorias en Mundial y que Retransmitir sin Licencia es Ilegal

El IMPI aseguró que no realizará inspecciones aleatorias en establecimientos durante el Mundial de Futbol en México y tampoco clausurará negocios

Restaurantes MundialEl IMPI llamó a no caer en rumores, pero señaló que retransmitir eventos deportivos sin licencia es ilegal. Foto: Cuartoscuro.

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El IMPI aclara: no habrá clausuras durante el Mundial 2026 en México. Sin embargo, retransmitir sin licencia es ilegal. Protege tu negocio y conoce más sobre las regulaciones.

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