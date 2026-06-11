Así Podrás Ver el Partido y Resultado de México vs Sudáfrica: Primer Juego del Mundial 2026

Nadie quiere perderse el partido de México mañana 11 de junio, pues es la inauguración del Mundial 2026 contra Sudáfrica, un viejo conocido

Así podrás ver el partido y resultados de México vs Sudáfrica hoy marcador primer juego del Mundial 2026El partido de México vs Sudáfrica marca el inicio del Mundial 2026. Foto: Getty
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