Así Podrás Ver el Partido y Resultado de México vs Sudáfrica: Primer Juego del Mundial 2026

Por fin inicia la Copa Mundial 2026 y para todas las personas que no sepan dónde ver el resultado del partido México vs Sudáfrica, acá te decimos cómo seguir el marcador al instante, para que cheques el minuto a minuto gratis, el resumen y goles del primer juego de la justa.

Si no te quieres perder nada del inicio del torneo de selecciones, en una nota previa ya te dijimos a qué hora es la inauguración del Mundial 2026 y dónde ver la transmisión en vivo; la lista de conciertos gratis que habrá en CDMX por el certamen y también te dejamos las posibles alineaciones del México vs Sudáfrica, junto con el once titular que mandó Javier Aguirre en aquel juego inaugural de 2010.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Prepara la Selección Mexicana para el Partido Inaugural del Mundial 2026

¿Dónde ver México vs Sudáfrica?

Tres canales van a pasar el partido México vs Sudáfrica en vivo gratis por TV Abierta: Canal 5, Las Estrellas y Canal 9. Vía online por streaming, el juego correspondiente al Grupo A se va a transmitir por la plataforma de ViX Premium.

Si lo prefieres también puedes disfrutar del partido de la Selección Mexicana en TUDN, aunque esta opción estará disponible solamente para quienes tengan contratado una señal de TV de paga.

¿Cómo ver resultados México vs Sudáfrica?

Si no tienes opciones para ver el partido inaugural del Mundial 2026, en N+ podrás checar el marcador al instante con el LiveBlog del México vs Sudáfrica, donde podrás seguir el minuto a minuto online gratis, los goles y el resultado final del primer juego del certamen.

El partido contra Sudáfrica es muy importante para la Selección Mexicana de Javier Aguirre, pues ganar le ayudará a México a encarar sus siguientes dos partidos del Grupo A, contra Corea del Sur y Chequia. El objetivo del Tri es quedar líder del sector, para así asegurar jugar las siguientes instancias en territorio nacional.

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