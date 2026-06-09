México vs Sudáfrica: ¿Quiénes Son las Figuras del Primer Rival del Tricolor el Mundial 2026?

La Selección de Sudáfrica cuenta con varias figuras que pueden preocupar a la Selección Mexicana en el primer partido del Grupo A. Estos son los detalles

Sudáfrica entrena en Pachuca antes del partido contra México en el Mundial 2026.Sudáfrica entrena en Pachuca antes del partido contra México en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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México se enfrenta a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Conoce a los jugadores clave del equipo africano que podrían complicar al Tricolor.

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México vs Sudáfrica 2026: ¿Quiénes son los Jugadores Rivales del Tricolor en la Inauguración del Mundial?