México vs Sudáfrica: ¿Quiénes Son las Figuras del Primer Rival del Tricolor el Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana se prepara para regalar a su afición un buen resultado ante Sudáfrica. Y aunque parece un rival asequible, no hay que confiarse. A continuación, los detalles de la plantilla sudafricana y su entrenador.

El partido México vs Sudáfrica será el encargado de inaugurar la Copa del Mundo 2026 y se jugará este jueves 11 de junio a las 13:00 horas en la sede Ciudad de México. El equipo Tricolor deberá estar atento a los jugadores más destacados del equipo africano si no quiere llevarse una sorpresa.

Sudáfrica tiene puestas sus esperanzas en figuras como Lyle Foster, Bongokuhle Hlongwane y Mbekezeli Mbokazi, quienes juegan en el extranjero. El resto de la plantilla milita en equipos de la Liga Premier de su país.

El delantero Lyle Foster, de 25 años, es el referente en el ataque sudaricano. Es delantero del equipo inglés Burnley, así que ya sabe lo que es el futbol de alto nivel. Se caracteriza por su velocidad, potencia física y olfato goleador.

También destaca el atacante Bongokuhle Hlongwane, quien juega en la MLS para el Minnesota United. Este futbolista de 25 años de edad se desempeña como extremo, es muy veloz y desequilibrante.

Otro seleccionado a tomar en cuenta es el mediocampista Teboho Mokoena. A sus 29 años es el péndulo del equipo sudafricano, el que le da equilibrio. Juega en el Mamelodi Sundowns de la Premier Soccer League de su país y es un futbolista con técnica refinada, además de que suele pegarle bien a la bola desde larga distancia.

Y Mbekezeli Mbokazi, de 20 años, es el zaguero más destacado de los Bafana Bafana: Juega para el Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) desde diciembre del 2025 y se caracteriza por su fortaleza física y garra defensiva.

Finalmente, Ronwen Williams es el portero del conjunto africano. A sus 34 años, es uno de los seleccionados con más experiencia y por eso es que suele portar el gafete de capitán. Milita en el Mamelodi Sundowns de la Premier Soccer League de Sudáfrica, equipo que es la base de la selección.

La selección de Sudáfrica es dirigida por el entrenador Hugo Broos, quien ya conoció a México como futbolista. Curiosamente, volverá al Coloso de Santa Úrsula décadas después de jugar el Mundial de 1986 con Bélgica. En aquel entonces, hace 40 años, el Tricolor venció 2-1 a los belgas y Broos fue titular en la zaga.

El partido inaugural México vs Sudáfrica corresponde al Grupo A y se llevará a cabo el jueves 11 de junio del 2026. Posteriormente, el jueves 18 de junio, la Selección Mexicana se medirá con Corea del Sur. Más adelante, el miércoles 24 de junio chocará con Chequia.

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Sudáfrica?

Hay que recordar que el Tricolor fue el encargado de inaugurar el Mundial Sudáfrica 2010, precisamente ante el representativo local. Otra coincidencia es que ambas selecciones también estaban en el Grupo A, que en aquella ocasión era complementado por Francia y Uruguay.

Pero esa no es la única ocasión que mexicanos y sudafricanos se han visto las caras. Por ello es que te ofrecemos un recuento de las veces que se ha enfrentado y cuáles han sido los resultados.

A lo largo de la historia, la Selección Mexicana se ha enfrentado cuatro veces a su similar de Sudáfrica. Y contra lo que pudiera pensarse, los Bafana Bafana no han sido un rival precisamente a modo, de acuerdo a lo que dejan ver los resultados.

México ha logrado medirse en cuatro ocasiones ante la escuadra de Sudáfrica, donde el Tri logró salir victorioso en dos de ellas, mientras que en sus otras dos disputas registraron un empate y una derrota ante el conjunto africano.

El partido México vs Sudáfrica se realizó por primera vez el 6 de octubre de 1993: Se trató de un duelo amistoso en Los Ángeles, California, como parte de una gira del Tricolor por Estados Unidos. En esa ocasión los mexicanos golearon 4-0 a los africanos.

Mexicanos y sudafricanos volvieron a encontrarse frente a frente en el 2000, durante la Copa USA. En esa ocasión los aztecas le volvieron a clavar cuatro goles a Sudáfrica, para cerrar con 4-2 el marcador en Dallas, Texas.

Y en la Copa Oro 2005 se volvió a repetir el duelo México vs Sudáfrica. Esta vez jugaron en Carson, California, pero los aficionados tricolores que llenaron el estadio salieron deprimidos luego de ver como caía 2-1 el combinado azteca.

El Partido México vs Sudáfrica de 2010 se repetirá en el Mundial 2026: ¿Cuál fue el resultado?

En el Mundial Sudáfrica 2010 se concretó la cita más relevante entre ambas Selecciones. Los locales, alentados por su gente en el partido inaugural, celebraron primero ese 11 de junio: el mediocampista Siphiwe Tshabalala anotó el 1-0 a los 55 minutos de juego, lo que puso en aprietos al Tricolor.

Pero el capitán Rafa Márquez dio la cara por México y silenció el Estadio Soccer City de Johannesburgo a los 79 minutos, cuando puso el 1-1 en las redes. Luego de eso ya no hubo más anotaciones y ambas escuadras se dividieron los puntos.

Ese fue el cuarto y último enfrentamiento entre México y Sudáfrica hasta ahora. El duelo se repetirá en el Mundial 2026, con algunas curiosidades:

Nuevamente será en un partido inaugural mundialista y en el mismo día: 11 de junio.

El técnico de México será el mismo de hace 16 años: Javier "Vasco" Aguirre.

Otro mexicano enfrentará a los sudafricanos: Rafa Márquez, primero como futbolista y ahora como auxiliar técnico.

El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, jugó el Mundial de México 86 como seleccionado de Bélgica.

Con información de N+