EN VIVO: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 13 de Junio 2026

Antes de salir a carretera hoy sábado 13 de junio de 2026, se recomienda revisar las condiciones del tránsito en las principales vías del país.

Reportes de Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) indican que diversas afectaciones, como cierres parciales, tránsito lento y carga vehicular, están relacionadas principalmente con accidentes viales y algunas movilizaciones previstas durante la jornada.

Las autoridades piden a los conductores extremar precauciones, planear sus recorridos con anticipación y consultar información actualizada a través de los canales oficiales. Conocer el estado de las carreteras puede ayudar a elegir rutas alternas y evitar retrasos o contratiempos.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

11:53 horas. Elementos de Protección Civil Nuevo León acude al reporte de un tráiler que cae del puente, el conductor no resultó lesionado.

11:38 horas. En Nayarit tras accidente cerca del km 067+500, de la carretera Tepic-Mazatlán, con dirección a Nayarit. Como ruta alterna puedes tomar la autopista Tepic-Mazatlán. Atienda indicación vial.

11:35 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 54. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos. Maneja con precaución.

11:23 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 54, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido.

11:20 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 60, dirección Cárdenas. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

10:57 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, registra neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Enciende tus luces, disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

10:32 horas. En Guerrero se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 012+920, de la carretera Zihuatanejo - La Mira con dirección Zihuatanejo. Atienda indicación vial.

10:22 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Champotón - Campeche, km 173, dirección Campeche. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

10:18 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 43, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.

10:07 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 51, dirección Cárdenas. Cierre a la circulación por atención de accidente (salida del camino de autobús). Toma tus precauciones.

09:58 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 42, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.

09:57 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.

09:52 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Champotón - Campeche, km 173, dirección Campeche. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

09:20 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 54, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente

09:20 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 54, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino).

09:09 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

08:53 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 60, dirección Cárdenas. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).

07:09 horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 019+000, de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque (directo), cerca del municipio de Jáltipan de Morelos, con dirección a Cosoleacaque. Atienda indicación vial.

06:52 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 74, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Se restablece la circulación en la zona. Maneja con precaución.

06:47 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 42, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple).

06:26 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, registra neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Enciende tus luces, disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

06:18 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 74, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central y volcadura de automóvil).

05:47 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 54. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención del accidente (choque de frente e incendio de autobús).

05:35 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 86, dirección Acapulco. Cierre a la circulación en carriles laterales por atención de accidente (servicios periciales).

04:50 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 19, dirección Cosoleacaque. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camiones.

04:11 horas. En Guanajuato se registra cierre total de circulación por accidente cerca del km 049+950, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, cerca del municipio de San Jerónimo, con dirección a San Luis Potosí. Atienda indicación vial.