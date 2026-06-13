EN VIVO: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 13 de Junio 2026

Antes de viajar, revisa las afectaciones en carreteras de México. Se reportan cierres parciales, tránsito lento y carga vehicular en diversos tramos del país.

Carreteras bloqueadas hoy. Foto: CuartoscuroCarreteras bloqueadas hoy. Foto: Cuartoscuro

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¿Viajas hoy? Revisa el estado de las carreteras en México. Cierres y tránsito lento reportados en varias autopistas. Planifica tu ruta para evitar retrasos.

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