¿Quién Era Soldis C4, el Rapero Asesinado Durante la Grabación de un Video en Guadalajara?

Soldis C4, cuyo nombre era Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, fue un rapero mexicano de 30 años que también se desempeñó como mánager y productor musical.

A través de sus redes sociales compartía colaboraciones con otros raperos locales, además de publicar fragmentos de sus grabaciones y proyectos musicales.

El artista fue asesinado a balazos el 31 de julio en el municipio de Guadalajara, Jalisco, mientras realizaba la grabación de un videoclip musical.

¿Cómo fue asesinado el rapero Soldis C4 en Guadalajara?

De acuerdo con los primeros reportes, el rapero se encontraba participando en la producción de un videoclip cuando un hombre se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó en cuatro ocasiones.

El estruendo de las detonaciones alertó a vecinos de la zona, quienes realizaron el reporte al 911. Al llegar, elementos de la Comisaría de Guadalajara localizaron el cuerpo de la víctima tendido boca abajo sobre la banqueta y confirmaron su fallecimiento. Posteriormente, la zona fue acordonada para preservar los indicios.

Un elemento de la Policía de Guadalajara informó el deceso del masculino. A simple vista reportaron 4 impactos de bala, 2 en cráneo y 2 en la espalda.

Las autoridades mantienen las investigaciones para obtener las características del o los responsables de este homicidio.