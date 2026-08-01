Seguridad

¿Quién Era Soldis C4, el Rapero Asesinado Durante la Grabación de un Video en Guadalajara?

El rapero, Soldis C4, fue asesinado mientras realizaba la grabación de un video musical en la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara, Jalisco.

Rapero asesinado en GuadalajaraFoto: Instagram @soldis_c4

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Soldis C4, rapero y productor de 30 años, fue asesinado en plena grabación en Guadalajara. ¿Qué se sabe hasta ahora? Descubre los detalles de esta tragedia.

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