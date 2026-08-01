Seguridad

Muere Pasajero Tras Discusión con Conductor de Taxi de App en la Portales, CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre tuvo un altercado con el conductor de taxi por aplicación, quien lo agredió con un taser.

Hombre mata a conductor de taxi tras discusión.Foto: N+
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