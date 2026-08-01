Muere Pasajero Tras Discusión con Conductor de Taxi de App en la Portales, CDMX

Un hombre murió luego de una riña con un conductor de taxi por aplicación en el que viajaba, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

El altercado se registró en la colonia Portales, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardan la zona, a la espera de elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Taser, involucrado en altercado

De acuerdo con los primeros reportes, luego del altercado, el pasajero no quiso continuar con el viaje, por lo que comenzó el conflicto en el que estuvo involucrado un taser.

Vecinos de la zona informaron que, luego de que descendió de la unidad, cayó pasos más adelante, donde fue encontrado sin signos vitales.

Este hecho se registró en el cruce de las calles Rumania y Libertad.

El conductor fue detenido y remitido al Ministerio Público, mientras se mantiene acordonada la zona.