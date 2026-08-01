Asesinan a Mujer Comerciante en la Colonia Chapalita en León; Hieren a su Hija de 9 Años

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad se registró en calles de la colonia Chapalita en León, donde hombres armados asesinaron a una mujer que se dedicaba al comercio y dejaron herida a su hija de 9 años.

De acuerdo al reporte de las autoridades de León, los hechos ocurrieron cuando al domicilio ubicado en el callejón del Embudo de la colonia Chapalita, llegaron varios hombres abordo de un automóvil y una motocicleta.

Ahí, los agresores al no tener respuesta, ingresaron a la fuerza a la vivienda de una mujer, identificada como María de 37 años de edad, quien se dedicaba al comercio en el tianguis de la Línea de Fuego.

Al entrar, los hombres armados comenzaron a disparar en repetidas ocasiones, contra María, quien se encontraba en ese momento con su hija de 7 años de edad. Los disparos alertaron a los vecinos, quienes llamaron al 911.

Al cometer su objetivo, los agresores salieron de la casa para darse a la fuga en ambos vehículos, dejando gravemente heridas al interior a María de los Ángeles y a su hija, mientras los vecinos reportaban los hechos.

Fallece comerciante y dejan grave a su hija de 9 años

A los pocos minutos, policías municipales en compañía de elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar la zona y realizar un operativo, mientras los paramédicos al llegar atendían a las heridas.

Minutos después se confirmó que la mujer comerciante había fallecido, mientras que su hija, logró ser estabilizada para ser trasladada al hospital más cercano, al mismo tiempo que el Personal de la Fiscalía llegaba al lugar.

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