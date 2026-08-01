Seguridad

Asesinan a Mujer Comerciante en la Colonia Chapalita en León; Hieren a su Hija de 9 Años

Hombres armados llegan a su casa en dos vehículos en la madrugada y entran a la fuerza para dispararle y herir gravemente a su hija.

Los agresores lograron darse a la fuga.Foto: N+

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Hombres armados irrumpen en casa, matan a madre comerciante y hieren a su hija.

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