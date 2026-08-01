Seguridad

Ataque a Policías Municipales en Luis Moya, Zacatecas, Deja Un Agente Muerto y Dos Heridos

La agresión se registró en los límites de Zacatecas con el estado de Aguascalientes.

Elementos de la Polícía Municipal en ZacatecasElementos de la Polícía Municipal en Zacatecas. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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