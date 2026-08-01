Ataque a Policías Municipales en Luis Moya, Zacatecas, Deja Un Agente Muerto y Dos Heridos

Policías municipales de Luis Moya, en Zacatecas, fueron agredidos durante el cumplimiento de su deber la madrugada de este sábado 1 de agosto 2026, informó el secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza.

El funcionario señaló, con información de la Secretaría de Seguridad Pública, que como resultado del ataque falleció un agente y dos más resultaron heridos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Policías Fueron Emboscados en Luis Moya, Zacatecas; un Agente Murió y Dos Resultaron Heridos

"Por instrucciones del gobernador del Estado, las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz han reforzado de inmediato el operativo con el objetivo de localizar y detener a los responsables de esta agresión", agregó.

Autoridades piden circular con precaución en la zona

Además, Reyes Mugüerza hizo un llamado a la ciudadanía a circular con precaución en la zona y atender las indicaciones de las autoridades y permitir el libre tránsito de las corporaciones que participan en este despliegue.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se realizó mediante la detonación de explosivos, que pudo ser escuchada desde varias colonias de la cabecera municipal.

La agresión se registró en los límites de Zacatecas con el estado de Aguascalientes.