Hallan Muerto a Coordinador de Morena, Jimmy Bonilla, al Interior de una Camioneta en Puebla

Desde alrededor de las 00:30 horas una camioneta oficial del CECYTE, presuntamente fue abandonada sobre la carretera federal Amozoc–Nautla, a la altura del kilómetro 4.7, entre Amozoc y San Agustín Tlaxco, movilizó a cuerpos de seguridad durante la mañana del sábado.

De acuerdo a los primeros reportes, ciudadanos alertaron al número de emergencias al detectar la pick-up detenida a un costado de la vialidad.

Asesinan de un balazo a Jimmy Bonilla Varela, Coordinador de Morena

En el interior presuntamente fue localizado sin vida Jimmy Bonilla Varela, trabajador del CECYTE y Coordinador de Morena en la región, con una lesión por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Policías municipales, estatales, elementos de la Marina y personal de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área en la carretera federal Amozoc–Nautla para preservar evidencias.

Investigan homicidio de trabajador del CECYTE en Puebla

Peritos realizaron el levantamiento del cadáver, inspeccionaron la unidad oficial y aseguraron diversos indicios como parte de la carpeta de investigación por homicidio.

Las diligencias ministeriales se extendieron durante varias horas para permitir que los datos abonen a esclarecer el crimen, establecer el móvil y localizar a los responsables.

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Con información de N+

MCS