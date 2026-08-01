Homicidios

Hallan Muerto a Coordinador de Morena, Jimmy Bonilla, al Interior de una Camioneta en Puebla

Una persona sin vida fue localizada al interior de una camioneta con batea en la carretera federal Amozoc-Nautla a la altura de San Agustín Tlaxco.

Cuerpo abandonado en camioneta en Amozoc-NautlaHombre sin vida en Carretera Amozoc-Nautla. Foto: Da Click

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Un cuerpo sin vida fue descubierto en una camioneta abandonada en la carretera Amozoc-Nautla. La víctima, presuntamente un servidor público, presentaba un impacto de bala. Sigue la noticia.

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