Suman 14 Detenidos por Multihomicidio en Distintos Puntos de Zacatecas

Las investigaciones por el multihomicidio registrado el pasado 18 de julio en diferentes puntos de Zacatecas continúan avanzando. Autoridades informaron que, como resultado de la Operación Rastrillo, se han detenido a 14 personas relacionadas con los hechos; además, se han registrado 17 cateos y el aseguramiento de ocho vehículos, de los cuales seis pertenecían a las víctimas y dos fueron utilizados por los agresores.

De acuerdo con la Fiscalía, entre los asegurados se encuentran personas originarias de Durango, Sinaloa y Zacatecas, quienes presuntamente forman parte de un grupo delincuencial.

Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia de Zacatecas, informó:

"Son 14 personas detenidas en el Operativo Rastrillo. De estas hemos determinado a siete de suma prioridad. No estoy minimizando a las demás; al contrario, todas han sido judicializadas y se encuentran bajo medida cautelar de prisión preventiva o están retenidas en una institución ministerial, como son las fiscalías. Está hablando dentro de los términos constitucionales que tenemos cada uno".

El fiscal mencionó que las investigaciones han permitido reconstruir los últimos movimientos de las víctimas mediante entrevistas, análisis de líneas telefónicas y cámaras de videovigilancia.

Hasta el momento, se ha fortalecido la principal línea de investigación, que sería por el delito de extorsión. Cabe mencionar que siete de las 10 víctimas tenían relación con el Ayuntamiento de Fresnillo.

¿Qué informó la Fiscalía sobre las investigaciones relacionadas con este caso?

Aseguró que mantienen abiertas investigaciones patrimoniales y financieras para identificar posibles vínculos con empresas y personas relacionadas con los hechos; dejó claro que solo se han cancelado las cuentas de personas físicas y no de personas morales.

El fiscal también añadió que son cinco personas morales que han sido investigadas. Una sola empresa cuenta con más de mil empleados, lo que generaría una afectación directa y de manera indirecta a personas que no están involucradas en estos hechos, ante esto aclaró que por eso se ha hecho con mucha objetividad.