Seguridad

Suman 14 Detenidos por Multihomicidio en Distintos Puntos de Zacatecas

De acuerdo con la Fiscalía de Zacatecas, ya van 14 detenidos por el multihomicidio registrado el pasado 18 de julio en diferentes municipios del estado.

Suman más detenidos por multihomicidioFoto: N+

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14 detenidos por multihomicidio en Zacatecas. La Fiscalía avanza en la investigación de extorsión. ¿Qué revelan las cámaras y entrevistas? Descúbrelo.

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