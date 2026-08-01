Movilidad

¿Qué Pasó Hoy, Sábado 1 de Agosto en la Autopista México-Cuernavaca?

Tras el reporte del incidente, al sitio acudieron servicios de emergencia para atender el siniestro

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Tráfico pesado rumbo a Cuernavaca tras accidente. Capufe exhorta a manejar con precaución y seguir indicaciones. Infórmate antes de viajar en este periodo vacacional.

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