¿Qué Pasó Hoy, Sábado 1 de Agosto en la Autopista México-Cuernavaca?

Un accidente registrado la mañana de hoy sábado 1 de agosto de 2026 provoca afectaciones a la circulación sobre la autopista México-Cuernavaca, en dirección a Cuernavaca, en pleno periodo vacacional de verano, cuando miles de automovilistas se desplazan hacia distintos destinos turísticos.

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe), el percance ocurrió a la altura del kilómetro 63, donde un vehículo se impactó contra el muro central, lo que obligó a reducir los carriles disponibles para permitir las labores de atención y retiro de la unidad siniestrada.

Accidente genera carga vehicular rumbo a Cuernavaca

Capufe informó que, debido al choque, se implementó una reducción de carriles en la zona, lo que ha generado carga vehicular para quienes circulan con dirección a Cuernavaca.

Tras el reporte del incidente, al sitio acudieron servicios de emergencia para atender el siniestro, brindar apoyo a los involucrados y coordinar las maniobras necesarias para restablecer la circulación de forma segura.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre el tiempo estimado para la reapertura total de los carriles.

Capufe recomienda manejar con precaución

Ante las afectaciones, Capufe exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Asimismo, recomendó mantenerse informado a través de sus canales oficiales para conocer la evolución del incidente y las condiciones de la autopista antes de emprender el viaje, especialmente durante este periodo vacacional, cuando el flujo vehicular suele incrementarse de manera considerable.