¿En Qué Parte del Auto Debo Poner el TAG? Capufe Publica Nuevas Reglas para Pago en Casetas

Caminos y Puentes Federales (Capufe) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nuevos Lineamientos del Servicio de Telepeaje IAVE, vigentes desde este jueves 30 de julio de 2026. Las reglas buscan regular la comercialización, activación y administración del TAG IAVE, así como agilizar los cruces vehiculares en las 129 plazas de cobro que opera el organismo, como parte de la estrategia hacia un modelo de "Cero Efectivo".

¿Qué establecen los nuevos lineamientos de Capufe?

De acuerdo con el documento publicado en el DOF, los lineamientos buscan:

Regular el servicio de telepeaje y optimizar los procesos de comercialización, activación y administración de los dispositivos electrónicos de pago.

Garantizar cruces vehiculares ágiles y eficientes en las plazas de cobro.

Definir las funciones, responsabilidades y actividades del personal encargado de administrar y operar el Sistema IAVE.

¿Dónde y cómo debe colocarse el TAG IAVE?

El dispositivo electrónico —ya sea el TAG IAVE o cualquier otro dispositivo compatible de otra marca— deberá colocarse en el parabrisas del vehículo, debajo del espejo retrovisor, para que el sistema de telepeaje pueda detectarlo correctamente al momento del cruce. El TAG es de uso personal e intransferible.

¿Cuáles son las dos formas de pago del telepeaje?

Los lineamientos establecen dos modalidades de cobro:

Prepago simple: la persona usuaria debe mantener un saldo mínimo correspondiente al tipo de vehículo y a la plaza de cobro por la que cruce, y abonarlo de forma manual a través del Portal o la aplicación IAVE.

Pospago: el cobro queda asociado directamente a una tarjeta bancaria de crédito o débito.

AMP