Movilidad

¿En Qué Parte del Auto Debo Poner el TAG? Capufe Publica Nuevas Reglas para Pago en Casetas

Las reglas buscan regular la comercialización, activación y administración del TAG IAVE, así como agilizar los cruces vehiculares

Casetas de cobro de Capufe. Foto: CapufeCasetas de cobro de Capufe. Foto: Capufe

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+