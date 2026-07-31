¿Hay Bloqueo en la Autopista del Sol Hoy 31 de Julio de 2026?

Las vacaciones de verano para los estudiantes del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzaron oficialmente el 15 de julio y se espera que millones de familias salgan del Valle de México para disfrutar destinos turísticos como el puerto de Acapulco durante los próximos días a través de la Autopista del Sol, y en N+ te mantenemos al tanto de posibles afectaciones en esta vía.

El viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo que afecten el tránsito vehicular, desde el inicio en la caseta de Tlalpan, hasta la costera Miguel Alemán.

Toda esa extensión de la Carretera Federal 95D es conocida como la Autopista del Sol. No obstante, tiene varios tramos y, para algunos, el comienzo de la vía es a partir de Cuernavaca, Morelos.

Los vacacionistas deben pasar por al menos cinco casetas antes de llegar a la ciudad costera, cuyos costos actuales ya te contamos en otra nota.

¿Hay afectaciones en la Autopista del Sol?

La circulación puede complicarse por diversos factores a lo largo del trayecto.

Estas son las situaciones más recientes reportadas del 30 de julio de 2026:

22:03 Horas. Se restableció la circulación de la autopista Cuernavaca-Acapulco, en el kilómetro 104.

23:19 Horas. Del kilómetro 19 al 27 de la autopista México-Cuernavaca se registraba lluvia.

23:31 Horas. Se registró lluvia del kilómetro 73 al 74 de la autopista México-Cuernavaca.

En tanto este 31 de julio de 2026 se reportaron los siguientes incidentes:

00:11 Horas. Reducción de carriles por atención de accidente (salida de neumático) en el kilómetro 366 de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Acapulco.

01:19 Horas. Se registró reducción de carriles por atención de incidente de una piedra sobre la carpeta asfáltica, en el kilómetro 163 de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

01:32 Horas. En el kilómetro 366 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Acapulco se restableció la circulación luego de la atención de un accidente.

02:14 Horas. Del kilómetro 108 al 118, se registraba lluvia en la autopista Cuernavaca-Acapulco.

02:32 Horas. Se restableció la circulación luego de atender un incidente en el kilómetro 163 de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, dirección Acapulco.

03:08 Horas. Capufe informó que continuaba lluvia del kilómetro 73 al 74 de la autopista México-Cuernavaca.

Cobro de peaje

Además, para que lo tomes en cuenta, CAPUFE informó que a partir del 15 de julio de 2026 en la Caseta de Tlalpan el cobro del peaje se realiza de la siguiente manera.

En efectivo por los carriles centrales.

Con TAG en todos los demás carriles.

Con información de Capufe.

LECQ