Movilidad

¿Hay Bloqueo en la Autopista del Sol Hoy 31 de Julio de 2026?

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Cierre en la autopista México-Cuernavaca.Foto: X @GN_Carreteras

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¿Viajas por la Autopista del Sol? Hoy 31 de julio, atención a lluvias y accidentes en varios tramos. Planifica tu ruta y evita sorpresas en tus vacaciones.

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