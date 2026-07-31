Sociedad

¡Aquí No Es “Nuevo Polanco”! El Vecindario que Se Resiste a Desaparecer de la CDMX

En la cerrada de Lago Andrómaco, en la Miguel Hidalgo, las casas son coloridas y los vecinos se conocen por su nombre. Los habitantes de la zona ahora luchan contra el aumento en el costo de la vida

Un hombre camina por la cerrada de Lago Andrómaco, en la alcaldía Miguel HidalgoUn hombre camina por la cerrada de Lago Andrómaco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: N+

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Ampliación Granada: un barrio que desafía la gentrificación en CDMX. Vecinos defienden su hogar y tradición frente al avance de 'Nuevo Polanco'.

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