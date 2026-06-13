Funerales del Otrora Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, Se Realizarán Durante 6 Días

Ali Jamenei murió el 28 de febrero pasado tras el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen iran

Una mujer sostiene una imagen de Alí JameneiUna mujer sostiene una imagen de Alí Jamenei durante una manifestación en Teherán. Foto: Reuters

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Los funerales de Alí Jamenei, exlíder de Irán, se realizarán durante 6 días en julio. Murió en febrero tras ataques de EE.UU. e Israel. Conoce cómo se desarrollarán las ceremonias en Teherán y más.

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