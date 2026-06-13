Funerales del Otrora Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, Se Realizarán Durante 6 Días

Alí Jamenei, otrora líder supremo de Irán y hoy mártir de la Revolución Islámica, será enterrado el 9 de julio tras un funeral que durará seis días.

La televisión estatal anunció el programa para las exequias de Jamenei, muerto tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, en el inicio de las hostilidades contra Irán.

Jamenei será inhumado el 9 de julio en la ciudad de Machhad, en el noreste, de donde era oriundo, precisaron medios estatales.

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Cabe destacar que el 4 de julio, día del inicio de los funerales, Estados Unidos celebra su aniversario 250 de la Independencia.

Cuatro meses después de su muerte

Aunque los funerales estaba previstos para marzo, tuvieron que posponerse a causa de la guerra, por lo que ahora, a días de que se firme un acuerdo de paz, según se ha dicho, se realizará la ceremonia fúnebre.

Será a lo largo de seis días, desde el 4 de julio, en Teherán, que se realicen las pompas, además de en las ciudades santas de Qom y Machhad.

Alí Jamenei estuvo en el poder durante casi 37 años. Fue sucedido por su hijo Mojtaba, quien desde entonces no ha aparecido en público, y según varias fuentes sufrió heridas graves en el bombardeo que mató a su padre.

ICM