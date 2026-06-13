Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: El Precio de la Fama

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Socias por accidente

Comenzamos con esta película de comedia sobre Alexa y Regina, dos mujeres con personalidades opuestas que forman una alianza para vengarse del hombre que las estafó y embarazó. Mientras realizan su plan para desenmascarar a Roy, generan un fuerte lazo de amistad.

El precio de la fama

Seguimos con esta serie donde la fama, aparte de ser un privilegio, puede ser peligrosa y mortal, como está por descubrirse.

Foodie on the go

Por último este documental donde Chiquis con su amor por la comida y viajes, realizará travesías para encontrar los alimentos más salvajes que existen.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos del Mundial, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

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Con información de ViX

LECQ