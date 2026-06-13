Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: El Precio de la Fama

Llega el fin de semana y ¿no sabes qué ver? Aquí te dejamos una película, una serie y un documental para que puedas disfrutar en casa

Socias por accidente. El precio de la fama. Foodie on the go.Foto: ViX

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Este fin de semana, disfruta desde casa con ViX: una comedia de alianzas inesperadas, una serie sobre los peligros de la fama y un documental de aventuras culinarias. Explora más en ViX y elige tu favorito.

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