Imágenes de la Tormenta al Sur de CDMX: Inundaciones, Gente Varada y Carros Bajo el Agua

Este 12 de junio 2026, una tormenta paralizó el sur de la Ciudad de México. La lluvia no perdonó ninguna de las dieciséis alcaldías de la capital, aunque los principales encharcamientos se concentraron a lo largo de Periférico Sur, así como en Insurgentes Sur.

Las alcaldías Tlalpan y Coyoacán vieron lluvias con 70 litros por metro cuadrado.

También llovió con intensidad en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Azcapotzalco.

Se suspendió el servicio del Tren Ligero y hubo afectaciones en el Metro y el Metrobús.

El sur de la Ciudad de México bajo la tormenta

Inicialmente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla para diez alcaldías de la ciudad. No obstante, tras los primeros minutos de lluvia, la alerta para Tlalpan y Coyoacán se elevó primero a naranja y más tarde a roja.

Se calcula que en estas zonas hubo precipitaciones de hasta 70 litros por metro cuadrado. El drenaje no pudo evacuar la gran cantidad de agua que cayó al sur de la capital y pronto aparecieron encharcamientos en Periférico Sur en el cruce con Insurgentes.

Sobre Periférico, el tráfico se detuvo por completo hacia el sur a la altura del centro comercial Perisur.

Encharcamiento en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan. Foto: N+

Se Inundó Hospital de Psiquiatría

El tránsito en Insurgentes Sur y San Fernando también se detuvo por completo ante la subida en el nivel del agua.

Además, se inundó el Hospital Regional de Psiquiatría Héctor Tovar Acosta del IMSS, ubicado en la avenida San Fernando. Pacientes y trabajadores documentaron el ingreso de aguas negras. Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que personal trabajo inmediatamente para la mitigación del daño y que el agua se fue retirada en su totalidad.

Los encharcamientos se repitieron en la colonia Isidro Fabela, así como en la zona de Huipulco, donde se detuvo el servicio del Tren Ligero.

Además, se desbordó el río Buenaventura, a la altura del Puente de Vaqueritos, en la alcaldía Xochimilco. Autoridades acudieron a la zona a desazolvar, lo que contribuyó a disminuir el nivel del agua.

Un coche quedó varado en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan

Sin embargo, el punto más afectado del sur de la capital fue el cruce de Periférico Sur con Viaducto Tlalpan. El agua detuvo por completo el tránsito en carriles laterales y carriles centrales.

En medio de los encharcamientos, un automóvil compacto quedó varado sobre los carriles laterales del Periférico. Hacia las nueve de la noche el tráfico no se había restituido en la zona.

También en el sur de la ciudad, se inundaron las calles John F. Kennedy y Primera Norte en la colonia Isidro Fabela. Hasta la zona acudieron funcionarios de Protección Civil para desazolvar y retirar el agua con bombas.

Por su parte, en la colonia Álamos una rama de 18 metros de altura cayó sobre el cableado eléctrico, aunque no hubo lesionados. En la colonia Pensil, en la Miguel Hidalgo, un árbol de 20 metros de altura cayó sobre una casa.

Refugio para la lluvia

Las lluvias también sorprendieron al Zócalo de la Ciudad de México. Cientos de aficionados que acudían al Fan Festival del Mundial 2026 tuvieron que buscar un refugio ante la tormenta que cayó sobre la Plaza de la Constitución.

La alerta roja emitida por el gobierno de la Ciudad de México seguirá vigente hasta las 11 de la noche del 12 de junio. Para las nueve de la noche, la lluvia había abarcado todas las alcaldías de la capital, aunque la zona más afectada fue el surponiente.