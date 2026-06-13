Imágenes de la Tormenta al Sur de CDMX: Inundaciones, Gente Varada y Carros Bajo el Agua

Coches varados, calles anegadas y ríos desbordados: la tormenta de esta tarde paralizó el sur de la Ciudad de México, mientras que la lluvia abarcó toda la capital

Lluvias paralizan el sur de CDMX; así quedó Periférico Sur y Viaducto TlalpanLluvias paralizan el sur de CDMX; así quedó Periférico Sur y Viaducto Tlalpan. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante tormenta paraliza el sur de CDMX: calles anegadas y coches varados en Periférico Sur. Descubre cómo la lluvia afectó a toda la capital.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+