Activan Alerta Roja por Lluvia Hoy en CDMX: Se Inunda Hospital Psiquiátrico y Gente Queda Varada

El gobierno de la Ciudad de México emitió una alerta amarilla y roja por lluvias fuertes para todas las alcaldías. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió por posible caída de granizo y precipitaciones de hasta 70 litros por metro cuadrado para el sur, poniente y norte de la capital.

En el sur de la Ciudad de México se registra una fuerte tormenta, con encharcamientos en el área de Periférico Sur e Insurgentes y que ha detenido el tránsito en la zona.

Se inundó el Hospital de Psiquiatría San Fernando del IMSS.

En la colonia Álamos, en la Benito Juárez, se desplomó una rama de 18 metros de largo.

Un coche quedó varado en el cruce de Periférico Sur y Viaducto Tlalpan.

En el Estado de México, Ecatepec ya registra lluvias esta tarde.

Protección Civil emite alerta amarilla por lluvias para CDMX

La alerta amarilla emitida por Protección Civil menciona que estas lluvias pueden causar encharcamientos de consideración, así como corrientes en calles y avenidas. Además, las fuertes precipitaciones también puede derribar ramas o árboles.

Las alcaldías con alerta amarilla por lluvias para el 12 de junio son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Iztacalco

Xochimilco

Iztapalapa

Tláhuac

Milpa Alta

Venustiano Carranza

Activan Alerta Roja para Coyoacán y Tlalpan

En tanto, ante la previsión de fuertes lluvias hoy, se activó la Alerta Roja en Coyoacán y Tlalpan. Se anticipan precipitaciones de hasta 70 litros por metro cuadrado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pide a la población cerrar puertas y ventanas, así como retirar basura que pueda obstruir las coladeras al interior y al exterior de sus hogares.

También se recomienda a la ciudadanía salir con impermeable o paraguas. Igualmente, la Secretaría pide a las personas no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. Además de la posible caída de árboles, estas lluvias son capaces de provocar deslaves.

Además, Protección Civil pide a la población seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad.

No arrojar desperdicios en ríos y barrancas.

Barrer el techo de la casa y no dejar que se acumulen basura y hojarasca.

Conducir con precaución.

La alerta roja por lluvias será vigente hasta las 11 de la noche del 12 de junio.

¿Y en qué alcaldías llueve ahora mismo?

Según las autoridades capitalinas, en este momento hay lluvias fuertes y regulares en el poniente y sur de la Ciudad de México. Las alcaldías con lluvias muy intensas son:

Tlalpan

Coyoacán

Las alcaldías con lluvias de intensas a moderadas son:

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Azcapotzalco

Las alcaldías con lluvias de menor intensidad son:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Milpa Alta

Iztapalapa

Tláhuac

Iztacalco

Xochimilco

Insurgentes Sur, paralizada por encharcamientos

N+ documentó que en este momento cae una fuerte tormenta al sur de la Ciudad de México, especialmente en zonas como el cruce de Insurgentes Sur y Periférico, a la altura de Perisur. En la misma zona, se registró un encharcamiento en Periférico Sur, a la altura del centro comercial Gran Sur.

El tránsito está a vuelta de rueda en Periférico Sur con dirección al sur de la capital, tanto en carriles centrales como laterales, a la altura de Perisur. También se reporta un encharcamiento en los carriles laterales de Periférico en el cruce con Calzada de Tlalpan.

En este momento, una inundación ha detenido el tránsito en el cruce de Periférico y Viaducto Tlalpan. Un vehículo quedó varado en la anegación y solo hay circulación uno de los carriles centrales.

Se han visto afectaciones en Insurgentes a la altura del Metrobús Corregidora, en la alcaldía Tlalpan. En esta zona se reportó una bajada de agua, en la colonia La Lonja.

En Insurgentes Sur y Prolongación Insurgentes, en la colonia Tlalcoligia se formó un encharcamiento de 70 metros, que en estos momentos es atendido por las autoridades.

Igualmente se portan inundaciones en el cruce de Insurgentes Sur en su cruce con San Fernando. Las corrientes de agua en la zona impiden a los transeúntes cruzar la avenida. También el tránsito vehicular se ha detenido en la zona, incluidas las unidades de la Línea 1 del Metrobús.

Se inunda Hospital de Psiquiatría de San Fernando

Las lluvias también provocaron que se inundara el Hospital Psiquiátrico del IMSS San Fernando, ubicado en la avenida homónima. Las aguas negras anegaron el interior del hospital y el nivel subió varios centímetros. Pacientes y personal no pueden salir del hospital.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre otra bajada de agua en el Centro de Tlalpan, en el cruce de Calzada de Tlalpan y Galeana.

También se registró un fuerte encharcamiento en el cruce de Calzada de Tlalpan y Peña Pobre, en la colonia Toriello Guerra, frente al hospital Manuel Gea González. Elementos de emergencia trabajan para desazolvar y retirar el agua en las calles 1 Poniente y John F. Kennedy, en la colonia Isidro Fabela, donde dos vehículos quedaron varados.

Al sur de la misma alcaldía, se derrumbó una barda en la esquina de Juárez y Morelos, en el pueblo de San Andrés Totoltepec. La barda perimetral de roca se desplomó por las lluvias y dejó escombros sobre la vialidad.

En Xochimilco, se reportó el desbordamiento del río San Buenaventura bajando el Puente de Vaqueritos. Actualmente, autoridades capitalinas realizan trabajos de desazolve.

Por su parte, en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, elementos de la SSC acordonó la esquina de 5 de febrero y Soria, debido a la caída de una rama. La calle quedó totalmente obstruida.

La rama de 18 metros derribó el cableado eléctrico, pero no dejó lesionados. En este momento elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acuden a la zona a seccionar el árbol.

Por su parte, en la colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, un árbol de 20 metros de altura cayó sobre una vivienda.

Tren Ligero implementa servicio provisional de Tasqueña a la estación Estadio Azteca

La Línea 1 del Metrobús ha tenido un servicio intermitente en el sur de la ciudad ante las fuertes lluvias en la alcaldía Tlalpan. Hacia las 8:45 de la noche, las autoridades responsables del sistema de transporte público informaron que continuaban las afectaciones al servicio en las líneas 1, 2 y 5.

Por su parte, el Metro informó que implementó una marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, y 8 del sistema de transporte.

También el Tren Ligero reporta serias afectaciones. El servicio de transporte público informó que implementaría servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca, ante la acumulación de agua en Calzada de Tlalpan y San Juan de Dios a la altura de la estación Huipulco.

La Línea 14 del Trolebús también detuvo su servicio por los encharcamientos en el cruce de Calzada de Tlalpan y San Juan de Dios, a la altura de la estación Huilpulco. Se ha implementado servicio provicional desde la terminal CETRAM Universidad hasta San Juan de Dios.

Llega la lluvia al Zócalo de la Ciudad de México

Hacia las 7:30 de la noche comenzó a llover en el Zócalo de la Ciudad de México. Las precipitaciones sorprendieron a los fanáticos que aún estaban congregados en el Fan Festival por el Mundial 2026.

No pocos fanáticos buscaron refugio en las inmediaciones del Zócalo por la lluvia, mientras que muchos otros sacaron el impermeable y el paraguas.

Lluvias también en el Estado de México

En tanto, en algunos municipios del Estado de México, también se registra lluvia en Ecatepec y Coacalco. Se reportan ligeras inundaciones, hasta el momento, en avenidas como la López Portillo.

También se han registrado afectaciones en la Vía Morelos, donde trabajadores laboran para desazolvar el alcantarillado.