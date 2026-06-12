Activan Alerta Roja por Lluvia Hoy en CDMX: Se Inunda Hospital Psiquiátrico y Gente Queda Varada

Las autoridades emitieron alerta amarilla y roja por lluvias intensas para las alcaldías de la capital, mientras en el Edomex también llueve

Lluvias en periférico y Tlalpan · Paseo de la ReformaN+

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¡Alerta Roja en CDMX! Fuertes lluvias inundan el Hospital Psiquiátrico al sur. Protección Civil advierte sobre granizo y corrientes peligrosas. Conoce las recomendaciones para protegerte.

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