Lluvia en CDMX Hoy: Estos son Todos los Puntos Afectados por Inundaciones

Las lluvias en CDMX hoy 11 de junio de 2026, dejaron varias afectaciones e inundaciones; estos son los puntos que debes evitar

La lluvia sorprendió a los miles de aficionados en CDMX. Foto: N+La lluvia sorprendió a los miles de aficionados en CDMX. Foto: N+
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