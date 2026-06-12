Lluvia en CDMX Hoy: Estos son Todos los Puntos Afectados por Inundaciones

Las lluvias de este jueves 11 de junio de 2026 en la CDMX provocaron severas afectaciones en varias alcaldías, por lo que autoridades activaron protocolos de emergencia para atender a la población.

Alrededor de las 15:00 horas comenzaron las precipitaciones en distintas demarcaciones, como en la Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc; en esta última, miles de aficionados celebraban el triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026.

Sin embargo, la lluvia que en principio era ligera aumentó su fuerza. Esto causó que las personas detuvieran por un instante sus festejos para buscar refugio. Cubiertos con sus banderas y sin dejar de echar porras, los aficionados aguardaron en paraderos de autobuses y entradas de restaurantes y hoteles.

Una vez que la tormenta hizo tregua, volvieron al Ángel de la Independencia a ondear las banderas y cantar el Cielito Lindo. Pero no en toda la Ciudad de México pudieron replicar la acción, ya que se encontraron diversas inundaciones.

¿En qué puntos hay inundaciones en CDMX hoy?

Uno de los primeros lugares que quedaron bajo el agua fue el Anillo Periférico a la altura de Paseo de la Reforma. Las cámaras de N+ captaron cómo la lluvia dejó anegaciones bastante grandes.

Lo que impidió el paso de vehículos particulares; incluso algunos quedaron varados al intentar cruzar las inundaciones. Camiones de carga y unidades grandes eran los únicos que podían pasar. Se contabilizaron alrededor de entre 5 y 6 autos y motocicletas afectados.

"Se registra una severa inundación sobre Anillo Periférico a la altura de Paseo de la Reforma, lo que provoca importantes afectaciones a la circulación en la zona", informó la alcaldía de Benito Juárez.

Asimismo, pidieron evitar el área, así como extremar precauciones al conducir y considerar rutas alternas. Debido a la inundación en el Anillo Periférico, se registró severo caos vial a partir de la Fuente de Petróleos. Las alternativas viales son la Lateral de Periférico y Av. de Las Lomas.

Aunque el paso ya se reabrió en esa zona en el Anillo Periférico, el tránsito es lento. Ojo, porque reportan lluvia intensa de nuevo en el sitio.

Otro de los puntos afectados por inundaciones y encharcamientos fue el Circuito Interior, casi al cruce con Paseo de la Reforma.

La corriente arrastró ramas y basura que taparon las alcantarillas; autoridades ya trabajan en la zona mientras automovilistas enfrentan las complicaciones.

Alrededor de las 20:00 horas de este jueves, también se reportaron inundaciones en la colonia Lomas de Vista Hermosa en la alcaldía Cuajimalpa. De hecho, en esta demarcación se activó la alerta roja por las fuertes precipitaciones.

Uno de los puntos más afectados fue la calle Loma Chica, donde los encharcamientos fueron considerables. Por ello, los vehículos no pueden circular ante el temor de quedarse varados. Los vecinos piden ayuda a las autoridades para desazolvar el drenaje de la comunidad.

EPP