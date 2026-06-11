Atacan a Balazos a Presidente Municipal de Miahuatlán, Oaxaca; ¿Cuál es Su Estado de Salud?

El presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, fue atacado este jueves a balazos junto a un colaborador en Oaxaca; autoridades investigan el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión armada sucedió este 11 de junio, cuando los vecinos del Barrio Arriba alertaron a los servicios de emergencia luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego.

Por esta razón, elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron a atender a dos hombres que resultaron lesionados. Posteriormente, se dio a conocer que fueron agredidos cuando se desplazaban por la calle Hidalgo.

Más tarde se informó que una de las personas baleadas era el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa.

¿Qué se sabe de la agresión contra el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz?

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que se establecieron líneas de investigación sólidas a través de la obtención de videos en los que se observa a los presuntos agresores del presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, así como de una segunda víctima del sexo masculino.

“Se trató de una agresión con disparos de arma de fuego por parte de personas desconocidas”, confirmó.

También dio a conocer que el estado de salud del funcionario y su colaborador es estable, ya que sus lesiones no ponen en riesgo su vida y reciben atención médica especializada en un hospital.

Asimismo, se analiza un video en el que presuntamente aparecen los agresores del edil municipal y se lleva a cabo el protocolo de investigación en coordinación interinstitucional con corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad estatal y federal.

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La Fiscalía de Oaxaca, mencionó que se desplegó un operativo para lograr la plena identificación, localización y detención de los responsables.

“Lo anterior, luego de que se lograran identificar las características de los vehículos en los que los agresores emprendieron la huida, por lo que las fuerzas de seguridad continúan de manera ininterrumpida con el rastreo táctico y territorial en la región”, puntualizó.

Gobierno de Miahuatlán de Porfirio Díaz reacciona a ataque

Luego de darse a conocer la agresión armada en contra del presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, el Ayuntamiento se pronunció al respecto y confirmó que las víctimas recibieron atención médica oportuna y se reportan estables.

“Desde el primer momento se estableció coordinación con las autoridades competentes, quienes realizan las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, indicó en un comunicado.

También refirió que las actividades institucionales y la prestación de servicios públicos municipales continúan desarrollándose de manera normal.

Finalmente, agradecieron la pronta actuación de los servicios de emergencia para atender a las personas lesionadas en el ataque.

EPP