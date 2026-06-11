Atacan a Balazos a Presidente Municipal de Miahuatlán, Oaxaca; ¿Cuál es Su Estado de Salud?

El presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, fue atacado a balazos en Oaxaca; así buscan a responsables

El presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa fue baleadoFoto: Especial

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Ataque a balazos al presidente municipal de Miahuatlán, César Figueroa. Autoridades investigan y buscan a los responsables. Conoce los detalles de este caso en Oaxaca.

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