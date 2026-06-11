Caso Teresa Molina: Hallan Maletas con Restos Durante su Búsqueda; Hijo es Sospechoso

Teresa Guadalupe Molina Hernández desapareció en la colonia 20 de Noviembre, su hijo hizo el reporte a las autoridades y días después fue detenido

Encuentran restos de mujer durante búsquedaN+

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Maletas con restos humanos halladas en la búsqueda de Teresa Molina en Nezahualcóyotl. Su hijo, detenido tras reportar su desaparición, es el principal sospechoso.

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