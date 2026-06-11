Caso Teresa Molina: Hallan Maletas con Restos Durante su Búsqueda; Hijo es Sospechoso

En N+ te contamos el caso de la desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández, quien puso en alerta a las autoridades de Ciudad de México desde el mes de abril. Sin embargo, este 10 de junio hallaron maletas con restos humanos durante su búsqueda en un inmueble del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Según los primeros reportes, el hallazgo ocurrió al interior de una vivienda marcada con el número 35 de la Calle Pavías al cruce con Pantitlán, durante un operativo.

Debido a que la familia de Teresa pidió a autoridades capitalinas desde el 9 de mayo que intervinieran el sitio después de encontrar manchas hemáticas, pero no fue hasta este día en el que se realizaron las diligencias.

¿Cómo encontraron las maletas con restos humanos?

Alrededor de las 15:00 horas elementos de la Policía Estatal y de la Célula de Búsqueda en Edomex, comenzaron con las indagatorias en la casa con fachada color verde.

Los familiares señalaron que en una de las habitaciones había una mancha hemática visible, por lo que detrás del cuarto encontraron varias maletas. Al interior de las valijas encontraron los restos humanos. Después del hallazgo las autoridades dieron aviso al hermano de Teresa Molina.

Asimismo, acordonaron la zona para esperar la llegada de los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con la finalidad de llevar a cabo la toma de indicios, así como el retiro de los restos.

Los seres queridos de Teresa Guadalupe Molina Hernández ya fueron notificados del hallazgo y les tomaron muestras de ADN que se usarán para la confronta para saber si los restos humanos coinciden con los de Teresa.

¿Qué pasó con Teresa Guadalupe Molina Hernández?

Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años de edad, desapareció el 25 de abril en la colonia 20 de Noviembre de la alcaldía Venustiano Carranza. No obstante, su ausencia fue reportada por su hijo, Yael "N", hasta el 1° de mayo ante la Fiscalía CDMX.

El joven de 21 años de edad, argumentó que la denuncia la realizó días después porque pensó que su mamá estaba de viaje.

El equipo de N+ platicó con Yael “N”, hijo único de Teresa. El joven relató, en exclusiva, que esta situación era bastante compleja para él, ya que vivían juntos.

"Es un golpe muy fuerte para mi, yo al depender completamente de ella, al estar en un momento en el que no sé nada, no me dan una información más amplia", dijo en entrevista.

Asimismo, comentó que su mamá estaba en una etapa de jubilación y tenía ganas de viajar.

"Ella ya estaba en una etapa cercana a la jubilación y su objetivo era viajar".

También destacó que ambos atravesaban un momento positivo antes de la desaparición.

Rechazó las versiones sobre problemas recientes y aseguró que vivían una etapa de estabilidad y mejora familiar.

"Todo iba mejorando y, de la nada, sucede esto", expresó a las cámaras de N+, un día antes de su detención.

Llegan peritos a Nezahualcóyotl, en el Estado de México, debido a que encontraron los restos de una mujer de 55 años que estaba desaparecida desde abril. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes.



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Su hijo principal sospechoso

El 7 de mayo Yael “N” fue detenido por autoridades de la Fiscalía CDMX, mientras conducía y usaba el dinero que era de su mamá. El joven de 22 años de edad, fue considerado como principal sospechoso al encontrar inconsistencias en sus declaraciones.

Además, algunos testimonios revelaron que la relación entre madre e hijo no era muy buena, ya que tenían problemas constantes, principalmente porque Teresa no lo dejaba salir de casa o darle dinero.

También, un vecino señaló que el día de la desaparición de Teresa Molina, escuchó ruidos alarmantes provenientes de la vivienda ubicada en la colonia 20 de Noviembre:

“Nada más escuché un quejido, un lamento en la madrugada”, dijo a N+ de manera anónima.

EPP