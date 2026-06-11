¿Dónde Habrá Mega Pantallas para Ver Partidos del Mundial 2026 Gratis en CDMX?

Si estás buscando dónde ver los partidos del Mundial 2026 gratis, estos son todos los puntos en los que podrás disfrutar de los encuentros de la máxima justa deportiva en la CDMX.

La Copa Mundial es uno de los torneos más importantes y esperados por los aficionados al futbol (y hasta los que no). Debido a que es un encuentro en el que hay más unión que competencia.

Además, es un momento histórico para la Ciudad de México, ya que es la tercera ocasión en la que recibe un Mundial y es la única ciudad en lograr esta hazaña.

Por está razón, las autoridades capitalinas dieron a conocer los sitios donde se hará la transmisión de los juegos totalmente gratis.

¿Dónde ver gratis la transmisión del Mundial 2026?

Ten lista la botana, porque la transmisión del Mundial 2026 gratis, se llevará a cabo en las 16 alcaldías de las Ciudad de México. Para ingresar a estos puntos conocidos como “Festivales Futboleros”, no necesitas hacer un registro, ya que el acceso es libre.

Solo debes considerar que al tratarse de un evento público, tienes que llegar con anticipación para obtener un buen lugar. También toma en cuenta que el futbol es para toda la familia, por lo que es indispensable que mantengas el orden y sigas las indicaciones de los organizadores.

Lo anterior, será clave para que todos los asistentes vean los partidos de manera segura y sin eventos que pongan en riesgo su integridad. Ojo, porque en algunos puntos también habrá conciertos y cascaritas para sumarle diversión a la experiencia.

Estos son todos los lugares donde podrás ver la transmisión de los partidos del Mundial 2026 gratis:

Transmisión de TODOS los partidos

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla (Av. de la Paz A, colonia Chimalistac)

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc (Hacienda del Rosario, colonia Ex el Rosario)

Gustavo A. Madero: Campos Revolución (colonia Zona Escolar Oriente, 07239)

Iztapalapa: Utopía Meyehualco (colonia Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, 09290)

Magdalena Contreras: Unidad Independencia (Jarana, Independencia Batan Sur)

Tlalpan: Deportivo Vivanco (Calle Moneda 64, colonia Tlalpan Centro I)

Xochimilco: Deportivo Xochimilco (Ignacio Zaragoza, colonia Santiago Tulyehualco)

Transmisión de partidos solo de México y finales

Benito Juárez: Parque Las Américas (Diag. San Antonio 1737, colonia Narvarte Oriente)

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango (C. Abasolo 16, colonia San Mateo Tlaltenango)

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi (Eje Central Lázaro Cárdenas 43, colonia Centro)

Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana (Av. José Loreto Fabela 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección)

Iztacalco: Utopía Mixiuhca (Viad. Río de la Piedad 6, colonia Granjas México)

Iztapalapa: Central de Abasto (colonia Santa Martha Acatitla)

Miguel Hidalgo: Bajo Puente Tacuba (Parque Tacuba, Lago Gascasónica, San Diego Ocoyoacac

Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina (Orfebrería 38, colonia Michoacana)

Coyoacán: Parque de la Consolación (Av. Sta. Úrsula s/n, colonia Pedregal de Sta Úrsula)

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa (Cam. Viejo a San Francisco Tecoxpa, San Francisco Tecoxpa)

Tláhuac: Bosque de Tláhuac (Av. la Turba S/N, colonia Miguel Hidalgo)

EPP