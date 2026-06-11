¿Dónde Habrá Mega Pantallas para Ver Partidos del Mundial 2026 Gratis en CDMX?

¿Dónde ver el Mundial 2026 gratis? Toma nota, estos son los puntos donde podrás disfrutar todos los partidos de la Copa del Mundo

Estos puntos tendrán megapantallas para ver el Mundial 2026 gratisFoto: Cuartoscuro

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¿Quieres ver el Mundial 2026 gratis en CDMX? Las mega pantallas estarán en varias alcaldías. Disfruta de los partidos y eventos adicionales como conciertos. Infórmate y vive la pasión del fútbol.

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