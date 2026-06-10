¿Habrá Megapuente por Mundial 2026 en Escuelas en México?

El Mundial 2026 está por iniciar y con la celebración también hay modificaciones en las actividades, principalmente en las escuelas, por lo que el 11 de junio no habrá clases en escuelas públicas y privadas, pero, ¿habrá megapuente?

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto en el que se estipula que el día de la inauguración de la Copa Mundial no habrá actividades en los centros escolares. El motivo es mitigar los problemas de movilidad urbana y garantizar la seguridad vial en la inauguración.

Ahora bien, el documento señala que esta medida está dirigida principalmente para la capital del país, ya que la ceremonia y el primer partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, se llevará a cabo en la Sede Ciudad de México.

Entonces las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los siguientes niveles, no tendrán clases:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachilleratos

Preparatorias

Universidades dependientes de la SEP

Ojo, porque aunque el decreto solo se enfoca en las instituciones adscritas a sus sistema, la UNAM ya confirmó que también suspenderá actividades académicas presenciales en todas las preparatorias, facultades y entidades de la capital.

Es importante destacar que el decreto solo se limitó a la Ciudad de México, no obstante, los gobiernos de otros estados emitieron sus propias medidas de suspensión de clases o modificando horarios, por ejemplo, en el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Durango.

¿Habrá megapuente por Mundial 2026?

Como te contamos la medida es aplicable solo para la jornada del jueves 11 de junio. Incluso también se estableció que en los centros de trabajo de la administración pública se pueda laborar vía remota, en tanto, se hizo un llamado para que las empresas privadas concedan el mismo beneficio en actividades no esenciales.

Por lo tanto, tal cual lo estipula el DOF, las actividades escolares y administrativas deberán reanudarse con normalidad el viernes 12 de junio en los horarios habituales.

La Secretaría de Educación Pública no ha informado otro ajuste oficial, no obstante, hay planteles en los que han suspendido clases también el viernes, por lo que retomarán actividades hasta el lunes 15 de junio del 2026.

EPP