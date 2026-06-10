¿Habrá Megapuente por Mundial 2026 en Escuelas en México?

En el DOF se publicó el decreto en el que se estipula que el día de la inauguración de la Copa Mundial no habrá actividades en los centros escolares, ¿se extenderá hasta el lunes?

La SEP aclaró qué ocurrirá con las clases por Mundial 2026Foto: Cuartoscuro
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