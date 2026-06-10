Paramédico Muere al Ser Impactado por Tráiler Mientras Abanderaba Autopista en Veracruz

Un paramédico y rescatista de CAPUFE, perdió la vida tras ser impactado por un tráiler, mientras realizaba sus labores en la autopista la Tinaja–Cosoleacaque

Muere paramedicoFoto: @CAPUFE

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Impactante accidente en Veracruz: un paramédico de CAPUFE pierde la vida al ser arrollado por un tráiler en la autopista la Tinaja–Cosoleacaque. Más información aquí.

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