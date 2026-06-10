Paramédico Muere al Ser Impactado por Tráiler Mientras Abanderaba Autopista en Veracruz

Durante la mañana de este miércoles 10 de junio, un paramédico de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), perdió la vida tras registrarse un fuerte accidente sobre la autopista la Tinaja–Cosoleacaque, al sur del estado de Veracruz.

En el incidente perdió la vida Manuel Viveros Sarmiento, de 27 años de edad, quien laboraba en Caminos y Puentes Federales en la caseta de Acayucan. Se encontraba haciendo labores de abanderamiento en la autopista cuando fue impactado por un tráiler.

Autoridades de Protección Civil y Bomberos de Acayucan, lamentaron el fallecimiento del paramédico y reconocieron su labor, a través de redes sociales.

Paramédicos voluntarios de la Cruz roja mexicana de Coatzacoalcos renunciaron a servicios de urgencias

Dieciséis paramédicos voluntarios de la Cruz Roja Mexicana de Coatzacoalcos, renunciaron este miércoles 10 de junio, a los servicios de urgencias en la ciudad. Señalaron que desde hace un año están atravesando por diversas anomalías que van desde lo administrativo, hasta lo personal.

Ante esta situación, indicaron que ya no habrá servicios de traslados ni atención al registro de cualquier accidente, por lo que pidieron la comprensión de la ciudadanía. Así lo indicaron los afectados.

La verdad estamos cansados de las injusticias de los malos tratos de los gritos que nos han dado los mismos administradores local de aquí de cruz roja estamos cansados que se nos exijan más de lo que podemos dar poniendo dinero de nuestra bolsa en materiales

Aunado a esto, indicaron que desde el mediodía pararon servicio de ambulancia en todo Coatzacoalcos, disculpándose con la ciudadanía que hace uso del medio; sin embargo, pedían comprensión ante sus peticiones.