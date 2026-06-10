Hallan Cuerpo de un Hombre Sobre la Carretera Cosoleacaque-Nuevo Teapa, en Veracruz

Un cuerpo sin vida fue hallado sobre la carretera Cosoleacaque-Nuevo Teapa, lo que ocasionó una intensa movilización policiaca.

Hallan Cuerpo de un Hombre Sobre la Carretera Cosoleacaque-Nuevo Teapa, en VeracruzFoto: Archivo | N+

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Intensa movilización en Veracruz tras el hallazgo de un cadáver en la carretera Cosoleacaque-Nuevo Teapa. Descubre los detalles de este impactante suceso.

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