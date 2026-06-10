Hallan Cuerpo de un Hombre Sobre la Carretera Cosoleacaque-Nuevo Teapa, en Veracruz

Durante la mañana de este miércoles 10 de junio se registró una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas debido a que se reportó el hallazgo de lo que se presume era un cuerpo en una carretera localizada en la zona sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, sobre la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa presuntamente fue abandonado un cuerpo. Dicho hallazgo habría generado una intensa movilización de elementos de seguridad.

Según lo informado, el reporte fue realizado por automovilistas que transitaban por dicha vía de comunicación y se dio a conocer que fue encontrado entre la maleza, a la altura del panteón de la congregación Mapachapa.

El reporte indica que se trata de un hombre que vestía con una playera blanca estampada. Hasta este momento, la víctima permanece en calidad de no identificada y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer las causas de la muerte.

Movilización de autoridades por hallazgo de restos óseos en Xalapa

La localización de un cadáver en la carretera Xalapa-Actopan se registró la noche del martes 9 de junio, lo que movilizó unidades de auxilio y de cuerpos de seguridad para la atención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la información recabada, el hallazgo se registró entre los límites de la ciudad de Xalapa y del municipio de Actopan, a escasos 200 metros de la desviación que conduce hacia Alto Lucero, en la zona montañosa central del estado de Veracruz.

Hasta el punto se trasladó personal de la Policía Estatal y Municipal de la ciudad de Xalapa, quienes a su vez notificaron a la Policía Ministerial y a Servicios Periciales.

El reporte del hallazgo de dichos restos óseos fue realizado por el propietario de una parcela, quien solicitó a las autoridades que acudieran para que se tomara conocimiento de estos hechos registrados en el centro de la entidad veracruzana.

Hasta el punto donde se registró dicho hallazgo se trasladó personal de la Policía Estatal, así como elementos de la Policía Municipal de Xalapa, quienes a su vez notificaron a la Policía Ministerial y a Servicios Periciales.