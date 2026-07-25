BBVA y Banamex Presentan Fallas en sus Apps Hoy 25 de Julio de 2026

Usuarios de BBVA y Banamex reportaron hoy 25 de julio fallas en las aplicaciones móviles de ambas instituciones bancarias, situación que provocó múltiples quejas en redes sociales por problemas para acceder a sus cuentas y utilizar los servicios digitales.

De acuerdo con los reportes compartidos por los cuentahabientes, las principales afectaciones están relacionadas con la imposibilidad de iniciar sesión, consultar movimientos y realizar operaciones desde las aplicaciones.

Según el portal Downdetector, que monitorea incidencias en servicios digitales, BBVA registró que el 72% de los reportes correspondía a fallas en la aplicación móvil, mientras que el 10% estaba relacionado con la banca móvil.

En el caso de Banamex, el sitio indicó que el 80% de las incidencias reportadas por los usuarios se concentró en la aplicación, en tanto que otro 10% correspondió al servicio de banca móvil.

Usuarios expresan molestias en redes sociales

A través de la red social X, decenas de usuarios compartieron mensajes para informar sobre las fallas y solicitar una solución a las instituciones financieras.

"Su app no conecta", "Llevo tres días sin poder abrir la app", "Alguien más no le carga", "Estoy intentando desde hace dos días", "No se reflejan todos mis movimientos en su app" y "No funciona la app, no puedo hacer nada", fueron algunos de los comentarios publicados por los clientes.

Las publicaciones reflejan que algunos usuarios experimentaron dificultades para consultar su información bancaria y realizar operaciones desde sus dispositivos móviles.

Hasta el momento, BBVA y Banamex no han informado públicamente la causa de las fallas reportadas ni han emitido un comunicado sobre el tiempo estimado para el restablecimiento total de sus aplicaciones.