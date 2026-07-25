Sociedad

BBVA y Banamex Presentan Fallas en sus Apps Hoy 25 de Julio de 2026

Cuentahabientes reportaron inconvenientes para utilizar las aplicaciones bancarias este 25 de julio.

BBVA y Banamex Presentan Fallas en sus Aplicaciones; Usuarios Reportan Problemas. Foto: CuartoscuroBBVA y Banamex Presentan Fallas en sus Aplicaciones; Usuarios Reportan Problemas. Foto: Cuartoscuro

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Inconvenientes en las apps de BBVA y Banamex generan quejas en redes. Usuarios reportan problemas para acceder a sus cuentas. ¿Qué dicen los bancos?

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