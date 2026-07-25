Sociedad

Reanudan Audiencia Inicial de Danna Yanina “N“, Presunta Implicada en la Muerte de Dafne Quintos

Esta mañana se retomó la audiencia inicial de Danna Yanina “N“, presunta responsable de la muerte de Dafne Quintos.

Reanudan Audiencia Inicial de Danna Yanina “N“ Presunta Implicada en la Muerte de Dafne QuintosReanudan Audiencia Inicial de Danna Yanina “N“, Presunta Implicada en la Muerte de Dafne Quintos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Reanudan audiencia de Danna Yanina N, implicada en la muerte de Dafne Quintos. La defensa busca interrogar a 32 testigos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+