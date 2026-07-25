Reanudan Audiencia Inicial de Danna Yanina “N“, Presunta Implicada en la Muerte de Dafne Quintos

A las 9:45 de la mañana de este sábado, continuó la audiencia inicial de Danna Yanina “N“, joven acusada de participar en el feminicidio de Dafne Quintos en la Academia Militarizada de Marina Doenitz en Cuidad Madero.

La defensa de la imputada llegó alrededor de las 9:05 de la mañana a la Centro Integral de Justicia de Altamira.

“En la audiencia pasada, nosotros solicitamos el auxilio judicial, solicitamos la citación de 32 personas para que comparezcan en la continuación de la audiencia y se nos permita ejercer el derecho de interrogarlos porque obviamente ese el derecho de Danna”, dijo su representante legal, el abogado Omar Pérez Hernández.

La defensa informó que solo acudieron 9, dentro de esas personas también acudió Alejandra Quintos, madre de Dafne, para testificar en la comparecencia.

Grupo de manifestantes exigen justicia para Dafne

A las afueras de la sala de audiencia, se reunió un grupo de manifestantes, exigiendo justicia para Dafne, adolescente que fue ultimada, así como para Danna, imputada en este caso.