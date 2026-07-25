Accidentes

Madrugada de Accidentes en Ciudad Juárez: Motociclista Atropellado y Múltiples Choques

Una serie de accidentes viales marcó la madrugada del sábado en Ciudad Juárez. Un motociclista fue atropellado, se registraron tres choques y dos conductores abandonaron sus vehículos o huyeron.

Se registraron varios accidentes viales en distintos puntos de Ciudad JuárezSe registraron varios accidentes viales en distintos puntos de Ciudad Juárez. Foto: N+

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Ciudad Juárez vive una noche de caos vial: motociclista herido y choques múltiples. ¿Qué medidas se tomarán? Conoce los detalles.

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