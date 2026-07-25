Madrugada de Accidentes en Ciudad Juárez: Motociclista Atropellado y Múltiples Choques

La madrugada de este sábado 25 de julio estuvo marcada por varios accidentes viales en distintos puntos de Ciudad Juárez, dejando como saldo un motociclista lesionado, una familia con golpes leves y dos conductores que abandonaron la escena tras los percances.

Uno de los hechos más graves ocurrió sobre el Eje Vial Juan Gabriel, donde un motociclista fue impactado por una camioneta que, de acuerdo con los primeros reportes, le pasó por encima antes de darse a la fuga.

Pese a las lesiones, el hombre logró levantarse y llegar por sus propios medios a su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Sevilla y Portugal. Sin embargo, al arribar perdió el conocimiento, por lo que sus familiares solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Paramédicos voluntarios de la Comisión Estatal de Emergencias le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un hospital. Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial realizaron el peritaje correspondiente y continúan las investigaciones para localizar al responsable.

Choques y conductores que huyeron marcaron la madrugada en Ciudad Juárez

Otro accidente se registró en la colonia Emiliano Zapata, donde el conductor de un automóvil azul impactó por alcance a un vehículo gris en el que viajaba una familia, en el cruce de las calles Joaquín Amaro y Álvaro Obregón.

Tras el choque, el presunto responsable intentó escapar, pero fue alcanzado por los afectados en el cruce de Álvaro Obregón y Viaducto Mártires de 1968. Elementos de Seguridad Vial lo retuvieron mientras realizaban el peritaje. Paramédicos atendieron a una mujer y a dos menores, quienes únicamente presentaron golpes leves y no requirieron traslado a un hospital.

En otro hecho, una camioneta de transporte de personal y un automóvil negro chocaron sobre el Libramiento Aeropuerto, cuando este último presuntamente intentó incorporarse a la avenida Talamas Camandari por un carril que no le correspondía. Tras el impacto, ambas unidades se proyectaron contra un poste de telecomunicaciones y el muro de una maquiladora.

Autoridades informaron que las unidades contaban con seguro y que ninguna de las seis personas que viajaban en el transporte de personal resultó lesionada.

Finalmente, sobre la avenida Talamas Camandari se registró otro percance cuando el conductor de una camioneta perdió el control mientras circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre la calle Río Lancaster. El vehículo atravesó el camellón y quedó varado sobre la vialidad.

Después del accidente, el conductor abandonó la camioneta y huyó del lugar. Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial aseguraron la unidad y realizaron el peritaje para determinar las causas del percance.