Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 25 de Julio 2026

Contexto

De acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales incidencias en la red carretera están relacionadas con percances viales, además del incremento en el flujo de vehículos por el periodo vacacional. Por ello, se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y verificar las condiciones de su ruta antes de salir.