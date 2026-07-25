Seguridad

Reportan Hallazgo de Cuerpos en Temixco, Morelos

Luego de que se reportaran sonidos de detonaciones, comenzaron a llegar elementos federales y estatales al centro del poblado de Acatlipa, en Temixco, Morelos.

Elementos de sgeuridad en TemixcoFoto: Cuartoscuro | Archivo
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Reportan Hallazgo de Cuerpos en Temixco, Morelos, Hoy 25 de Julio 2026