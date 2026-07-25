Reportan Hallazgo de Cuerpos en Temixco, Morelos

La mañana de este sábado 25 de julio 2026 se reportó el hallazgo de cuerpos en el poblado de Acatlipa, en Temixco, Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, luego de que habitantes de la localidad escucharan presuntas detonaciones, comenzó la movilización de elementos de seguridad estatal y federal, quienes acordonaron varias calles.

Hallan cuerpos en Temixco, Morelos

Los primeros reportes indican que habitantes realizaron reportes a las autoridades por presuntos disparos en la zona del Zócalo de Acatlipa. Posteriormente, fueron hallados los cuerpos.

Las autoridades se encuentran a la espera de servicios periciales para dar inicio a las investigaciones.

En las últimas horas se han reportado hechos de violencia en el municipio morelense.