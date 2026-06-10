"La Mesa Está Puesta para que Hagamos una Buena Inauguración": Javier Aguirre

Javier Aguirre dio una conferencia este miércoles 10 de junio y habló sobre el 11 titular para el partido México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026.

“No he hablado con ellos del once titular, los 26 están muy ilusionados. En la portería estoy muy tranquilo”.

Confianza en hacer un buen partido

El técnico de la Selección Mexicana de futbol mostró su confianza para tener un buen arranque en el Mundial 2026.

“Está todo el escenario para que hagamos un buen partido, respetamos mucho a Sudáfrica…Está toda la mesa puesta para que hagamos una buena inauguración”.

¿Cuál es el legado de Javier Aguirre?

El director técnico Javier 'Vasco' Aguirre fue cuestionado sobre el legado que dejará al terminar el Mundial 2026 y esto respondió:

"Nunca miro hacia atrás, es algo que el tiempo dirá, el tiempo me pondrá en un sitio… conforme a lo que dejas, el mejor legado es los jugadores que han compartido vestidores conmigo".

México está preparado para debutar con triunfo

México y Sudáfrica arrancarán la Copa del Mundo y el "Vasco" Aguirre apeló a la seguridad y confianza que les ha transmitido a los jugadores para salir con el triunfo.

"Lo que pretendo transmitirle a los jugadores es la seguridad de que puede ser un buen día para nosotros y que va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos, que no nos olvidemos de nuestra manera de jugar y de nuestra fortaleza mental", dijo Aguirre en rueda de prensa.

"Mañana puede ser un día histórico para muchos porque difícilmente estos chicos podrán vivir otro Mundial en casa", señaló.

Aguirre vivirá un partido inaugural en un Mundial por segunda vez en su carrera, tras el choque también ante Sudáfrica en 2010, se mostró convencido de que sus jugadores dejarán una imagen positiva.

"Tuvimos el tiempo suficiente y la preparación adecuada, física y anímicamente están muy bien, está todo el escenario para que hagamos un buen partido, está la mesa puesta para que hagamos una buena inauguración del Mundial", explicó.

"Estoy con mucha confianza de que va a ser un buen día para nosotros, esperamos que seamos capaces de jugar mejor que el rival", agregó.

11 titular que saldrá el jueves a la cancha

El técnico mexicano adelantó que ya tiene al 11 titular que saldrá el jueves a la cancha, pero sostuvo aún no se lo ha transmitido a los jugadores.

"Ya lo tengo muy estructurado, no he hablado con ellos del 11 titular, los 26 están muy ilusionados pues puede ser cualquiera de ellos (...) Estamos preparados para cualquier eventualidad, hemos elegido a 26 jugadores y seres humanos que están preparados para todo lo que venga, y ojalá que al final de los 90 minutos se refleje en el marcador", señaló.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del Sur el 18 de junio y cerrará la fase de grupos frente a República Checa el 24 de junio.

Selección mexicana, con buen ánimo para debut

La Selección Mexicana de futbol cerró este miércoles con trabajo suave y relajación activa su preparación para debutar ante Sudáfrica este jueves en el partido inaugural del Mundial 2026 que se realizará en la sede de la Ciudad de México.

Ante decenas de medios internacionales, el equipo que encabeza Javier Aguirre trabajó dividido en distintos grupos que se distribuyeron en control de balón, y el tradicional 'torito'.

El ambiente se notó relajado, con buena disposición entre los guardametas Raúl Rangel, quien se perfila como titular; Guillermo Ochoa, en su plan de líder y mentor (que está listo para estar en su sexta Copa del Mundo), y las ganas de Carlos Acevedo, tercer portero, quien no pierde la esperanza de tener una oportunidad para debutar.

Este jueves el Tri, 14 en el ranking FIFA, saldrá como favorito para vencer a una Sudáfrica que es la número 60 del mundo.

HVI