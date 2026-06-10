"La Mesa Está Puesta para que Hagamos una Buena Inauguración": Javier Aguirre

El técnico de la Selección Mexicana de futbol mostró su confianza para tener un buen arranque en el Mundial 2026

El entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Javier Aguirre, durante la conferencia de prensa del 10 de junio 2026. Foto: ReutersEl entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Javier Aguirre, durante la conferencia de prensa del 10 de junio 2026. Foto: Reuters

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El técnico mexicano adelantó que ya tiene al 11 titular que saldrá el jueves a la cancha, pero sostuvo aún no se lo ha transmitido a los jugadores

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