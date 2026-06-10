Las Nuevas Reglas que Verás en el Mundial 2026: ¿Qué Cambia y Cómo Afecta los Partidos?

La máxima justa del futbol 2026 marcará un antes y un después en la historia de este deporte, en N+ te compartimos las nuevas reglas que verás en el Mundial, lo que cambia y cómo afecta a los partidos.

Además de ser el torneo más grande jamás organizado, será la primera edición mundialista en la que entren en vigor una serie de modificaciones reglamentarias diseñadas para reducir las pérdidas de tiempo, mejorar el ritmo de juego y reforzar el respeto hacia las decisiones arbitrales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Va a Llover en la Inauguración del Mundial 2026? Expertos de la UNAM lo Explican

Las nuevas disposiciones fueron aprobadas por los organismos encargados de las reglas del futbol y estarán vigentes durante toda la competencia.

Castigos más severos por protestas y conductas antideportivas

Uno de los cambios más relevantes está relacionado con las actitudes consideradas como actos de confrontación o protesta.

Los árbitros podrán mostrar tarjeta roja a jugadores que se cubran la boca mientras se dirigen de manera confrontativa a un rival. Asimismo, se contempla la expulsión para futbolistas que abandonen el terreno de juego como forma de protesta ante una decisión arbitral.

La medida también alcanza a integrantes del cuerpo técnico. Si un entrenador o miembro del banquillo incita a los jugadores a abandonar el campo para manifestar inconformidad, podrá ser expulsado.

Las nuevas reglas buscan evitar retrasos innecesarios durante el desarrollo de los encuentros.

Cuando un árbitro detecte que un equipo demora deliberadamente un saque de meta, iniciará una cuenta regresiva de cinco segundos. Si el balón no se pone en juego antes de que termine el conteo, el equipo rival recibirá un saque de esquina.

La misma dinámica se aplicará en los saques de banda. Si se considera que existe una demora intencional, la posesión cambiará al equipo contrario.

Otra modificación importante afecta las sustituciones. Los jugadores reemplazados tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si exceden ese tiempo, deberán salir igualmente, pero el sustituto no podrá ingresar hasta la siguiente interrupción del partido y después de transcurrido un minuto.

Con esta medida se busca evitar que las sustituciones sean utilizadas para consumir tiempo en los minutos finales de los encuentros.

Atención médica con nuevas restricciones

Las interrupciones por lesiones también tendrán cambios. Cuando un futbolista reciba atención médica dentro del terreno de juego y la acción provoque la detención del partido, deberá permanecer fuera del campo durante al menos un minuto después de la reanudación del juego.

La intención es reducir simulaciones y evitar interrupciones recurrentes que afecten el ritmo del encuentro.

Por su parte, la tecnología de asistencia arbitral también tendrá un papel más amplio durante el Mundial 2026.

Entre las nuevas atribuciones del VAR se encuentra la posibilidad de revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una expulsión cuando exista evidencia clara de un error.

También podrá intervenir en casos de confusión de identidad, cuando se sancione al jugador equivocado, o cuando un saque de esquina haya sido concedido de manera incorrecta y la revisión pueda realizarse de forma inmediata.

Además, el sistema tendrá facultades para revisar infracciones claras cometidas por el equipo atacante antes de una jugada que termine en gol, penal o sanción disciplinaria.

FBPT