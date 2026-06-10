Las Nuevas Reglas que Verás en el Mundial 2026: ¿Qué Cambia y Cómo Afecta los Partidos?

El Mundial 2026 trae cambios en sus reglas; te decimos cuáles y cómo afecta a los partidos

Estadio CDMXEl Estadio Ciudad de México este 10 de junio, un día antes de la inauguración del Mundial. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+