Suspenden Clases en Puebla para Apoyar a México en el Mundial 2026 contra Sudáfrica

La Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) informa que, este jueves 11 de junio de 2026, se suspenden clases en todos los niveles de educación pública de la entidad.

Lo anterior, lo confirmó el Gobierno del Estado con la intención de que la comunidad escolar pueda participar del inicio del torneo internacional 2026, apoyando al conjunto mexicano contra su similar de Sudáfrica.

No hay clases jueves 11 de junio con motivo del partido de México vs. Sudáfrica

Cabe recordar que la Selección Mexicana participa en el juego inaugural de la competencia internacional de selecciones nacional.

El inicio del magno evento está programado a las 11:00 hrs. mientras que el partido México vs. Sudáfrica dará inicio a las 13 hrs. tiempo del centro del país.

Se reanudan las clases viernes 12 de junio en Puebla

Las clases se reanudarán en todo el estado de manera normal el viernes 12 de junio del año en curso, en los horarios habituales.

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El Gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier, hizo un reconocimiento a la colaboración de la comunidad educativa ante el acontecimiento de relevancia internacional que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México.

Los estudiantes de todos los niveles podrán disfrutar del encuentro de la Máxima Fiesta del Futbol.

Con información de N+

JAPR