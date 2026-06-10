Suspenden Clases en Puebla para Apoyar a México en el Mundial 2026 contra Sudáfrica

La comunidad escolar podrá participar en el inicio de la Copa Mundial 2026, apoyando a la Selección Nacional.

Las clases se reanudarán el viernes.Foto: Pexels | Ilustrativa

Destacado

¡Puebla se une al Mundial 2026! Clases suspendidas el 11 de junio para apoyar a México vs. Sudáfrica. La comunidad escolar vivirá el inicio de la Copa Mundial. ¿Listos para alentar a la Selección Nacional?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+