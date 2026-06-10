Ajustan Horario Laboral a Servidores Públicos de Tamaulipas por Inauguración del Mundial 2026

El Gobierno de Tamaulipas autorizó ajustes en la jornada laboral de las y los servidores públicos con motivo de la inauguración del Mundial 2026.

Ajuste Laboral a Servidores Públicos en TamaulipasFoto: Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Gobierno de Tamaulipas permite a sus servidores públicos disfrutar del inicio del Mundial 2026. Un momento para la unión y el apoyo a la Selección Mexicana.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+