Escuelas de Tamaulipas Podrán Ver Ceremonia Inaugural del Mundial 2026 sin Suspender Clases

Los estudiantes de Tamaulipas podrán seguir la ceremonia inaugural del Mundial 2026 desde sus escuelas.

Sin Suspensión de Clases por Inauguración en TamaulipasFoto: N+

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El 11 de junio, los estudiantes de Tamaulipas disfrutarán de la inauguración del Mundial 2026 desde sus aulas.

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