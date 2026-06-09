Escuelas de Tamaulipas Podrán Ver Ceremonia Inaugural del Mundial 2026 sin Suspender Clases

El Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que los estudiantes podrán seguir desde las escuelas la ceremonia inaugural del Mundial 2026, sin que esto implique la suspensión de clases.

El funcionario explicó que la actividad se llevará a cabo el jueves 11 de junio a partir de las 11:30 de la mañana y formará parte de un espacio de convivencia para la comunidad estudiantil.

La SET aclaró que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad

El titular de la Secretaría de Educación precisó que cada plantel podrá organizar esta actividad conforme a sus posibilidades, privilegiando siempre el desarrollo de la jornada académica. Reiteró que el objetivo es brindar a los estudiantes la oportunidad de presenciar un acontecimiento deportivo de relevancia internacional sin afectar el cumplimiento de los programas educativos ni el calendario escolar establecido.

“No hay suspensión de clases, es día normal, pero con ese permiso especial que ya se dio, poder desde las 11 interrumpir para ver un evento histórico, desde luego, que es la inauguración; el juego es a la una, ya muchos ya salieron 12:30, pero si lo desean ver, ahí lo pueden hacer”, Miguel Ángel Valdéz García, Secretario de Educación en Tamaulipas.

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Escuelas de Tampico Podrán Ver Inauguración

Ante el inicio de la justa deportiva, las clases en nivel básico continuarán con normalidad; serán los maestros de cada institución educativa quienes organicen las actividades para ver el partido de la selección mexicana.



La titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Tampico indicó que los alumnos deben acudir a las escuelas con normalidad, ya que los deportes son parte de su formación académica.



“Aquí no se suspenden, es un municipio donde las actividades siguen normalmente; cada una de las instituciones va a ponerse de acuerdo con sus maestros para que los niños puedan disfrutar de este momento que es histórico para México, donde el niño debe saber que las actividades deportivas se festejan”. Claudia Rosas Marín, CREDE Tampico

Los docentes serán responsables de definir si proyectan el partido de fútbol en las aulas o en el patio escolar para que los estudiantes puedan disfrutar de la fiesta deportiva.

