¿Cómo Llegar al Estadio Ciudad de México para la Inauguración del Mundial? Estas Son las Rutas

La cuenta regresiva para el comienzo de la máxima justa del futbol ya arrancó y si vas a ir a la inauguración del Mundial 2026 considera que hay modificaciones en el paso por las inmediaciones, en N+ te compartimos cómo llegar al Estadio Ciudad de México desde diferentes rutas.

Este 11 de junio, aficionados se darán cita en el Estadio Ciudad de México para ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica, sin embargo, llegar al inmueble ubicado en Santa Úrsula Coapa requerirá que organices y planifiques tus rutas.

Desde las primeras horas del día, la zona estará bajo un operativo especial de movilidad y seguridad diseñado para reducir el tráfico vehicular y facilitar el acceso de los asistentes mediante transporte público, rutas peatonales y servicios especiales.

Así puedes legar al Estadio Ciudad de México

Las autoridades capitalinas informaron que los aficionados podrán usar el Tren Ligero como medio de transporte para los días en los que haya partido.

Los aficionados podrán trasladarse a través de la Línea 2 del Metro hasta la estación Tasqueña y desde ahí, abordar el Tren Ligero con dirección a Xochimilco, hasta llegar a la estación Estadio Azteca, ubicada al frente del recinto mundialista.

Como parte del operativo, tres horas antes del inicio de cada encuentro se implementará un servicio exprés entre Tasqueña y Estadio Azteca, sin paradas intermedias, con el objetivo de aumentar la capacidad de traslado y reducir tiempos de viaje.

Park & Ride

Para quienes planean llegar en automóvil, las autoridades capitalinas recomendaron utilizar el sistema Park & Ride que tendrá como punto de llegada el CETRAM Huipulco.

Este esquema permitirá dejar el carro en estacionamientos remotos y continuar el trayecto mediante transporte autorizado, ya sean unidades de RTP o Trolebús dependiendo la zona. Los puntos habilitados serán:

Auditorio Nacional.

Santa Fe.

Plaza Carso.

Six Flags México.

Parque Ecológico de Xochimilco.

Desde estos lugares saldrán autobuses especiales con destino a las inmediaciones del estadio.

Autobuses directos desde distintos puntos de la ciudad

Además del sistema Park & Ride, operará el servicio Ride, con rutas directas hacia el Estadio Ciudad de México desde puntos estratégicos de la capital. Las salidas estarán ubicadas en:

Bellas Artes.

CETRAM Chapultepec.

Ángel de la Independencia.

Palacio de los Deportes.

Estadio Olímpico Universitario.

Parque México.

San Jerónimo.

El servicio contará con viajes de ida y vuelta durante los encuentros mundialistas.

El plan de movilidad también contempla circuitos de apoyo para conectar a los aficionados desde distintos puntos de transporte público. Entre ellos:

Metro Universidad.

Metro Tasqueña.

Metrobús Perisur.

Palacio de los Deportes.

Cañaverales.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Terminales 1 y 2).

Considera que como parte del dispositivo de seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará el operativo denominado "Última Milla", un polígono especial alrededor del Estadio Ciudad de México donde habrá restricciones temporales a la circulación vehicular.

FBPT