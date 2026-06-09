¿Cómo Llegar al Estadio Ciudad de México para la Inauguración del Mundial? Estas Son las Rutas

La inauguración del Mundial 2026 está cerca; te indicamos las rutas para llegar al Estadio Ciudad de México para que disfrutes del partido inaugural de México vs Sudáfrica

Estadio Ciudad de MéxicoEl pasado 7 de junio de 2026, varias personas acudieron al Estadio Ciudad de México previo a la inauguración del Mundial 2026. Foto: AFP

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