Confirma DOF Home Office por Inauguración del Mundial 2026: ¿Quiénes Sí y Quiénes No Pueden?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el cual se confirmó el 'home office' el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026, y acá te explicamos quiénes sí y quiénes no podrán hacerlo.

Este día se publicaron diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa del Mundo, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, siendo una de ellas la suspensión de clases.

¿Quiénes sí podrán hacer home office el 11 de junio?

De acuerdo con el decreto publicado en el DOF, los trabajadores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la CDMX podrán implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral el próximo jueves 11 de junio.

Mientras que se exhorta al sector privado y social en la Ciudad de México a permitir que sus trabajadores puedan realizar 'home office' en aquellas actividades administrativas no esenciales por la inauguración del Mundial 2026, en términos de los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo.

Esto con motivo de la inauguración del Mundial 2026 que se celebrará el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público.

¿Quiénes no tienen home office el 11 de junio 2026?

Aunque el trabajo desde casa por la inauguración del Mundial 2026 aplica para diferentes empleados, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que algunos no tendrán esta posibilidad debido a la naturaleza de sus labores.

"No se trata de una obligación, pero se está hablando con los empleadores para que el trabajo en oficina, el administrativo, pero el que tiene que ver directamente con la producción, el sector secundario o la manufactura, esos no se paran, siguen funcionando: comercios, restaurantes, fondas. Es el trabajo administrativo (que sí tiene home office)", dijo.

Además el decreto en el DOF, contempla las siguientes excepciones en el caso del home office el 11 de junio para los servidores públicos:

Las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres;

Las funciones vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación del orden público;

Las actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, incluyendo los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento; así como los servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo del Mundial 2026;

Las actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección, supervisión y demás acciones gubernamentales necesarias para la celebración del Mundial 2026;

Las funciones indispensables para la operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos, y

Las demás actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el cumplimiento de las atribuciones institucionales o la atención de situaciones urgentes o extraordinarias.

PPP