Confirma DOF Home Office por Inauguración del Mundial 2026: ¿Quiénes Sí y Quiénes No Pueden?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó el decreto de 'home office' obligatorio el 11 de junio para algunos trabajadores

Checa Quiénes Sí Pueden Hacer Home Office el 11 de junio por Inauguración del Mundial 2026La publicación en el DOF considera diversas medidas por la celebración del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

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