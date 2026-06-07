¿Habrá Pago Triple por Trabajar el 11 de Junio 2026? Esto Dice la Ley Federal del Trabajo

Conoce aquí si ese día será considerado como de descanso obligatorio por la inauguración del Mundial

¿Habrá Pago Triple por Trabajar el 11 de Junio?. Foto: Cuartoscuro¿Habrá Pago Triple por Trabajar el 11 de Junio?. Foto: Cuartoscuro

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¿Pago triple el 11 de junio por el Mundial 2026? La Ley Federal del Trabajo no lo contempla como descanso obligatorio. Descubre qué dice el gobierno sobre esta fecha.

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