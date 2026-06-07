¿Habrá Pago Triple por Trabajar el 11 de Junio 2026? Esto Dice la Ley Federal del Trabajo

Cada vez falta menos para el arranque del Mundial de Futbol 2026 y una de las dudas que ya comenzó a surgir entre miles de trabajadores en México es si el jueves 11 de junio, día inaugural de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, será considerado descanso obligatorio y, por lo tanto, deberá pagarse triple a quienes trabajen esa fecha.

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el Gobierno federal no contempla decretar un día festivo oficial ni suspender actividades laborales por el inicio del torneo.

La mandataria explicó que cualquier ajuste relacionado con home office, horarios especiales o permisos dependerá directamente de las empresas y centros de trabajo, especialmente en las ciudades donde habrá actividades mundialistas.

La aclaración ocurrió después de que el Gobierno de la Ciudad de México anunciara la suspensión de clases para educación básica y media superior el próximo 11 de junio de 2026, debido a la inauguración del Mundial y a la intensa movilidad que se espera en la capital del país.

¿Quiénes Sí Descansarán el 11 de Junio de 2026?

Claudia Sheinbaum detalló que algunos trabajadores del gobierno capitalino sí podrían recibir facilidades o día libre durante la inauguración del Mundial 2026.

Según explicó, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social trabaja en medidas para funcionarios y servidores públicos de la Ciudad de México, aunque aclaró que esto no aplicará automáticamente para empleados de empresas privadas.

“En el caso de la iniciativa privada tiene que ser a partir de las empresas”, señaló la presidenta, al indicar que declarar oficialmente un día no laborable implicaría obligaciones contempladas dentro de la Ley Federal del Trabajo.

Además, estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato de la Ciudad de México sí tendrán suspensión de clases ese día como parte del operativo por el Mundial.

¿Cuáles son los días de descanso oficial?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los días de descanso obligatorio en México.

Entre ellos se encuentran el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 25 de diciembre y algunas jornadas electorales.

El 11 de junio de 2026 no aparece dentro de los días oficiales de descanso obligatorio establecidos por la ley.

¿Qué pasa si las personas trabajadoras laboran un Día de Descanso Obligatorio?

La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 75 que quienes trabajen durante un día oficial de descanso obligatorio deben recibir, además de su salario normal, un pago doble adicional por el servicio prestado.

Es decir, las personas trabajadoras reciben salario triple.

Sin embargo, debido a que el 11 de junio no será considerado día festivo oficial, el pago triple únicamente aplicaría si alguna empresa decide otorgar descanso y posteriormente solicita laborar bajo acuerdos especiales.